مؤشر US500 ينتعش بعد موجة البيع 📈 تحليل موسم أرباح وول ستريت 🗽

يبدو أن موسم إعلان أرباح الربع الرابع من عام 2025 في وول ستريت أفضل بكثير مما كان يتوقعه المستثمرون حتى أواخر ديسمبر. ومع إعلان ما يقارب ثلث شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها، تتضح الصورة بشكل متزايد.

ووفقًا لبيانات فاكت سيت حتى 30 يناير 2026، فإن معظم الشركات تحقق نتائج تفوق التوقعات، مع نسبة نجاح قوية في كل من الأرباح والإيرادات.

في الوقت نفسه، تتجاوز التعديلات على تقديرات ربحية السهم لعام 2026 المعدلات التاريخية، وهي أقوى مما شهدناه في عام 2025. تدعم هذه الخلفية التوجهات المتفائلة، وتعزز فكرة أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يعود إلى ما فوق مستوى 7000 نقطة بسرعة نسبية. فيما يلي، واستنادًا إلى أرقام فاكت سيت، نوضح أهم البيانات التي تساعد في فهم ما يكشفه لنا موسم إعلان الأرباح هذا.

المصدر: أبحاث بنك أوف أمريكا العالمية

تقرير فاكت سيت: النتائج مقارنةً بالتوقعات لا تزال إيجابية بقوة

حتى الآن، تجاوزت حوالي 75% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقعات ربحية السهم، وحققت 65% منها إيرادات فاقت التوقعات. يشير هذا التباين إلى أن التوقعات كانت متحفظة، لا سيما في ظل المخاوف المستمرة بشأن تكاليف المدخلات والتعريفات الجمركية، بينما تُظهر الشركات، على الأقل في هذه المرحلة، مرونة تشغيلية أقوى مما توقعه السوق.

من منظور المؤشر، تبرز نقطة القوة الرئيسية وهي معدل نمو الأرباح السنوي المجمع البالغ 11.9%. إذا استمر هذا المعدل خلال الفترة المتبقية من موسم الإعلان عن النتائج، فسيسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ربعًا خامسًا على التوالي من نمو الأرباح برقمين، وهو مؤشر قوي على أن دورة الأرباح لا تزال تدعم الأسهم.

قبل شهر واحد فقط، في 31 ديسمبر، كان متوسط ​​التوقعات يشير إلى نمو الأرباح بنسبة 8.3% للربع الرابع، وهو أقل بكثير من النسبة الحالية البالغة 11.9% تقريبًا. يُبرز هذا الفارق أن هذا الموسم ليس مجرد "غير مخيب للآمال"، بل إنه يدفع التوقعات نحو الارتفاع. الأهم من ذلك، أن هذا التحسن واسع النطاق لدرجة أنه يظهر على مستوى القطاعات: ستة قطاعات تُحقق الآن أرباحًا أقوى مما كانت عليه في نهاية العام، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المفاجآت الإيجابية في ربحية السهم.

هوامش الربح الصافية: السمة الأبرز لهذا الموسم

يُعدّ الربح العنصر الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن. فعلى الرغم من النقاشات الدائرة حول الرسوم الجمركية، وتكاليف العمالة، والخدمات اللوجستية، وضغوط الأسعار، يُشير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا إلى هامش ربح صافي مُجمّع بنسبة 13.2% للربع الرابع.

إذا استمر هذا الوضع، فسيمثل أعلى هامش ربح صافي مُسجّل منذ أن بدأت شركة فاكت سيت بتتبع هذا المؤشر في عام 2009، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 13.1%، والذي سُجّل - بشكل لافت - في الربع الأخير. بعبارة أخرى، لا تتأثر هوامش الربح بضغوط التكاليف؛ بل إنها عند مستويات قياسية، مما يُفنّد الادعاء بأن التكاليف تُؤدي إلى تآكل ربحية الشركات بشكل سريع.

نظرة قطاعية: قطاعا التكنولوجيا والصناعة هما المحرك الرئيسي

على أساس سنوي، يتركز توسع هوامش الربح، ولكنه ذو دلالة حيثما ظهر:

رفع قطاع تكنولوجيا المعلومات صافي هوامش الربح إلى 29.0% من 26.8%

وتحسن قطاع الصناعة إلى 12.5% ​​من 10.7%

في المقابل، تشهد قطاعات متعددة انخفاضًا في هوامش الربح. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قطاع العقارات، حيث انخفض صافي هوامش الربح إلى 33.5% من 35.1%. أما قطاع الطاقة، فيبقى ثابتًا تقريبًا على أساس سنوي عند 7.8%. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذا ليس ازدهارًا شاملًا في هوامش الربح. خمسة قطاعات فقط تتجاوز حاليًا متوسط ​​صافي هوامش الربح خلال السنوات الخمس الماضية، ويتصدرها قطاعا التكنولوجيا والصناعة، بينما لا تزال قطاعات مثل الرعاية الصحية والعقارات دون مستوياتها المعتادة على المدى الطويل.

المصدر: فاكت سيت

مقارنة ربع سنوية: مؤشرات متباينة وراء الرقم القياسي

على أساس ربع سنوي (الربع الرابع مقابل الربع الثالث)، تبدو الصورة أكثر تباينًا. ثلاثة قطاعات فقط تشهد نموًا في هوامش الربح ربع السنوي، ويتصدرها قطاع الصناعات (12.5% ​​مقابل 10.5%). وتشهد معظم القطاعات ضغوطًا ربع سنوية، مع كون قطاع المرافق من بين القطاعات الأكثر تضررًا (12.9% مقابل 17.1%).

يشير هذا إلى أن هامش الربح القياسي على مستوى المؤشر ليس نتيجة لتحسن شامل في جميع القطاعات؛ بل يعكس حقيقة أن عددًا قليلًا من القطاعات الكبيرة ذات الربحية العالية تحافظ على ربحية استثنائية، ولها تأثير كافٍ لرفع إجمالي مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

توقعات الربع الأول من عام 2026: إيجابية، ولكن ليست مفرطة في التفاؤل

يبدو تعليق الشركات على الربع القادم مستقرًا، وليس متفائلًا بشكل مفرط:

أصدرت 17 شركة توقعات إيجابية لأرباح السهم

أصدرت 7 شركات توقعات سلبية لأرباح السهم

لا يُعدّ هذا مؤشرًا على ازدهار كبير، ولكنه يُشير إلى أن فرق الإدارة لا تزال ترى مجالًا أكبر للتنفيذ مقارنةً بخطر التدهور الواضح.

التقييم: يدفع المستثمرون علاوة سعرية مقابل هذه القوة في الأرباح

في المقابل، يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لمؤشر S&P 500 للأشهر الـ 12 القادمة 22.2، وهو أعلى بكثير من:

متوسط ​​الخمس سنوات (20.0)

متوسط ​​العشر سنوات (18.8)

يدفع السوق بالفعل مقابل قوة هوامش الربح المستدامة ونمو الأرباح المتواصل. بعبارة أخرى: الأساسيات قوية، ولكن هامش الخطأ محدود - أي تراجع في الأرباح لاحقًا خلال الموسم قد يكون له تأثير سعري أكبر مما لو كان مضاعف الربحية أقل.

المصدر: فاكت سيت

توقعات 2026: من المتوقع ارتفاع هوامش الربح بشكل أكبر

تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع هوامش الربح في عام 2026، حيث من المتوقع أن تصل هوامش صافي الربح إلى ما يقارب:

13.2% (الربع الأول 2026)

13.8% (الربع الثاني 2026)

14.2% (الربع الثالث 2026)

14.2% (الربع الرابع 2026)

إذا استمر السوق في تحقيق هذا المسار، فقد تبقى التقييمات المرتفعة مبررة، ولكن ذلك يتطلب انضباطًا مستمرًا في التكاليف وقدرة مستدامة على تحديد الأسعار. الخلاصة الرئيسية حتى الآن: يبدو أن الربع الرابع من عام 2025 سيشهد نموًا قويًا في الأرباح وربحية قياسية، وليس انخفاضًا في هوامش الربح. لا يكمن الخطر الأكبر على الأسهم في وضع الأرباح بحد ذاته، بل في أن المستثمرين، عند مستويات التقييم الحالية، سيطالبون بأداء مثالي، خاصةً مع اقتراب أرباع عام 2026.

لمحة فنية عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الرسم البياني اليومي)

استعادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) سريعًا المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا على الرسم البياني اليومي، وتحوم مجددًا قرب مستوى 6950. ويستمر زخم الأرباح القوي في دعم الاتجاه الصعودي، ويساعد في الحد من تأثيرات الزخم السلبي.

المصدر: xStation5