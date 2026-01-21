⏫ مؤشر US500 يرتفع بأكثر من 1%

أبدى المستثمرون ارتياحًا واضحًا لتغير خطاب دونالد ترامب، الذي أشار إلى ابتعاده عن التلويح بالقوة العسكرية فيما يتعلق بضم غرينلاند. فقد تبنى الرئيس، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، نبرة هادئة غير معهودة، متجنبًا بشكل ملحوظ أي ذكر لفرض رسوم جمركية انتقامية على الدول التي نشرت مؤخرًا قوات مسلحة في الإقليم.

وحقق مؤشر US500، الذي يتتبع مؤشر S&P 500، مكاسب بنحو 1% في بداية التداولات. وبينما عكست هذه الحركة في البداية الارتفاع الذي شهده المؤشر في 19 ديسمبر، سرعان ما تسارع الزخم، مسجلًا أقوى أداء يومي للمؤشر منذ نوفمبر. وقد لاحظ مراقبو السوق أن حركة السعر الحالية تشبه إلى حد كبير الانتعاش السريع الذي شهده المؤشر في أكتوبر؛ فبعد تراجع حاد بنسبة 2%، استقر المؤشر عند مستوى أدنى محلي قبل أن ينطلق في مسيرة صعودية مستدامة نحو مستويات قياسية جديدة.

التغيرات اليومية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

يشير محللو وول ستريت إلى أن قرار تهدئة التوتر في غرينلاند، إلى جانب صمت الرئيس بشأن مقترحات تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، يُنذر بتراجع هادئ عن بعض مقترحاته السياسية الأكثر إثارة للجدل.

من الناحية الفنية، يختبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا مستوى 6900 نقطة. وسيُعزز اختراق حاسم لمستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصعودية الرئيسية الأخيرة، فرص استئناف الاتجاه الصعودي الرئيسي، مما يُبقي الانخفاض الحالي ضمن نطاق التصحيح الطبيعي.

مع ذلك، لا يزال شبح الحمائية قائمًا. فقضية الرسوم الجمركية لم تُحسم بعد، لا سيما مع ترقب الأسواق لحكم نهائي من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس لصلاحياته التنفيذية لتجاوز الكونغرس في فرض الرسوم التجارية. وبينما أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام منفصلة يوم الثلاثاء، فإن صمتها المستمر بشأن فرض الرسوم الجمركية يُبقي على حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين العالميين.