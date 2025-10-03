مؤشر US500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق 📈 شركة Applied Materials تخسر، وسهم RareEarth USA يرتفع على خلفية شائعات عن صفقة أمريكية

، وهي شركة تعدين معادن أرضية نادرة في مراحلها الأولى، ارتفاعًا ملحوظًا وسط تكهنات بعقد صفقة محتملة مع الحكومة الأمريكية.

يشهد سهم شركة USA Rare Earth ، وهي شركة تعدين معادن أرضية نادرة في مراحلها الأولى، ارتفاعًا ملحوظًا وسط تكهنات بعقد صفقة محتملة مع الحكومة الأمريكية.

تتراجع أسهم شركة Applied Materials بعد تحذير الشركة من أن السياسة التجارية الأمريكية ستؤثر على أرباحها.

يتجه مؤشر US500 نحو مستويات قياسية جديدة، مقتربًا من مستوى 6800 نقطة بعد بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي من معهد إدارة التوريدات ( ISM ).

يتجه مؤشر US500 نحو مستويات قياسية جديدة، مقتربًا من مستوى 6800 نقطة بعد بيانات ضعيفة لمؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة.

يرتفع مؤشر US500 إلى مستويات قياسية جديدة، بينما تجاوز مؤشر القوة النسبية 73 نقطة، مما يشير إلى تفاؤل قوي وزخم صعودي في السوق ككل، على الرغم من إغلاق الحكومة. ومن المثير للاهتمام، أنه بعد 86% من عمليات الإغلاق السابقة، ارتفع مؤشر S&P 500 بعد 12 شهرًا بمتوسط ​​مكسب بلغ +12.7%، على الرغم من أنه أنهى الإغلاق بارتفاع في حوالي 55% فقط من الحالات. يعود السبب إلى التاريخ: فحالات الإغلاق في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي غالبًا ما كانت مصحوبة بموجات بيع حادة. ومع ذلك، منذ عام 1995، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد كل إغلاق لاحق. على الصعيد الكلي، أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) انخفاضًا حادًا في الطلبات الجديدة، مما حال دون تحقيق الرقم الرئيسي للتوقعات؛ في الوقت نفسه، سجلت المؤشرات الفرعية للتوظيف والأسعار مكاسب طفيفة، متجاوزةً التوقعات.

المصدر: xStation5

أخبار الأسهم

انخفضت أسهم شركة أبلايد ماتيريالز ( AMAT.US ) بنحو 2% بعد أن حذرت عملاقة معدات أشباه الموصلات من احتمال انخفاض إيراداتها للسنة المالية 2026 بمقدار 600 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى قاعدة جديدة أصدرها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تؤثر سلبًا على المبيعات المستقبلية.

ارتفع سهم فريبورت-ماكموران ( FCX ) بنسبة 1.3% بعد أن رفع بنك يو بي إس توصيته لشركة إنتاج النحاس والذهب إلى "محايد"، مما يشير إلى ثقة أكبر في توقعات الشركة.

تقدم سهم بايدو ( BIDU.US ) بنحو 2% بعد أن رفع مورغان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة تشغيل محركات البحث الصينية من 100 دولار إلى 140 دولارًا، مما يعكس توقعات نمو أقوى.

ارتفع سهم يو إس إيه راير إيرث ( USAR.US ) بنحو 10% بعد أن أفادت قناة سي إن بي سي أن الشركة تجري محادثات مباشرة مع إدارة ترامب. وقد غذّت هذه الأخبار تكهنات باتفاقية محتملة مع الحكومة الأمريكية، مما عزز تفاؤل المستثمرين.

انخفض سهم مابل بير ( CART.US )، الشركة الأم لشركة إنستاكارت، بنحو 1.5% بعد أن خفض توم تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة بايبر ساندلر، تصنيفه للسهم من "زيادة الوزن النسبي" إلى "محايد"، مشيرًا إلى اشتداد المنافسة في قطاع خدمات التوصيل.

انخفض سهم ترونوكس القابضة ( TROX.US ) بنحو 3% بعد أن خفض بنك جي بي مورغان تصنيفه للسهم من "زيادة الوزن النسبي" إلى "محايد"، مشيرًا إلى تدهور الأوضاع في صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم، مما قد يؤثر سلبًا على الأداء على المدى القريب.

بيانات قطاع الخدمات الأمريكي من معهد إدارة التوريد (ISM) - سبتمبر

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد: 50.0 (المتوقع: 51.7؛ السابق: 52.0)

توظيف قطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد: 47.2 (المتوقع: 46.6؛ السابق: 46.5)

طلبات الخدمات الجديدة من معهد إدارة التوريد: 50.4 (المتوقع: 54.0؛ السابق: 56.0)

أسعار الخدمات المدفوعة من معهد إدارة التوريد: 69.4 (المتوقع: 68.0؛ السابق: 69.2)

التحليل الفني (AMAT.US وFCX.US)

Applied Materials (AMAT.US): تراجعت الأسهم بعد وصولها إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 71.6% من ارتفاع يونيو 2024. يقع أول دعم مهم في سيناريو التصحيح عند مستوى 205 دولارات، والذي تحدده ردود فعل الأسعار السابقة ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%.

المصدر: xStation5

فريبورت-ماكموران (FCX.US): تحاول الأسهم العودة إلى الاتجاه الصعودي، حيث شهدت انتعاشًا على شكل حرف V من أدنى سعر لها مؤخرًا بالقرب من 32 دولارًا.

المصدر: xStation5