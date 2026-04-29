⬇️ مؤشر US500 يشهد أكبر تصحيح منذ مارس

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) تراجعًا ملحوظًا بعد الاجتماع الأخير برئاسة جيروم باول، الذي صدم الأسواق بتوجهه المتشدد نحو السياسة النقدية. ورغم تنحي باول، أوضح الجناح المتشدد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الممثل بهاماك وكاشكاري ولوغان، وغيرهم) أن التضخم -المدفوع بصدمات الطاقة وارتفاع أسعار النفط- لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا يمنع النظر في تخفيف السياسة النقدية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الانقسام الداخلي في اللجنة، مما يوحي بأن حقبة ما بعد باول قد تُفضي إلى نهج أكثر تقييدًا لأسعار الفائدة. ويؤثر هذا الغموض النقدي على الأسواق في أسوأ توقيت ممكن، قبيل إعلان النتائج المالية الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصدر القلق الرئيسي في وول ستريت ليس بالضرورة الأرباح نفسها، بل الإنفاق الرأسمالي الهائل على تطوير الذكاء الاصطناعي. يراقب السوق بقلق خطط الاستثمار لأكبر شركات التكنولوجيا، خشيةً على الربحية قصيرة الأجل في ظل الزيادة الهائلة في النفقات.

ألفابت (جوجل):

النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026: 175-185 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف الإنفاق الضخم بالفعل لعام 2025 (91.4 مليار دولار).

رد فعل السوق: يبحث المستثمرون بشغف عن أي مؤشرات لمراجعة هذه التوقعات بالخفض، نظرًا لمخاوفهم بشأن تأثيرها على هوامش الربح.

مايكروسوفت:

النفقات الرأسمالية المقدرة للربع الحالي: 35.2 مليار دولار.

إشارات الإدارة: أثارت التصريحات بأن الإنفاق في النصف الثاني من العام سيتجاوز النصف الأول مخاوف من "نمو" إضافي في هذه النفقات خلال السنوات القادمة.

المشكلة الرئيسية: يعني عدم امتلاك رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة أن كل دولار يُنفق على البنية التحتية يُثقل بهوامش ربح عالية من الموردين الرئيسيين (مثل إنفيديا).

بيانات أساسية:

الإنفاق الرأسمالي المخطط له لعام 2026 (مارك زوكربيرج): من 115 إلى 135 مليار دولار، مقارنةً بأقل من 70 مليار دولار في عام 2025.

إجمالي المصاريف التشغيلية: قد يصل إلى مبلغ خيالي قدره 169 مليار دولار.

ملخص: التراجع الحالي في مؤشر US500 هو نتيجة "ضربة مزدوجة". فمن جهة، قد يحدّ تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي من الآمال في الحصول على رأس مال أرخص؛ ومن جهة أخرى، تدخل شركات التكنولوجيا الكبرى مرحلة إنفاق غير مسبوقة قد تستنزف السيولة النقدية بوتيرة أسرع من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح حقيقية. إذا أكدت تقارير اليوم أن سباق التسلح التكنولوجي سيكلف أكثر حتى من أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، وإذا لم نشهد عائدًا كبيرًا على هذه الاستثمارات، فقد يتعرض مستوى الدعم عند 7100 نقطة في مؤشر US500 لاختبار صعب. في الوقت نفسه، قد ينظر المستثمرون إلى خفض هذه النفقات على أنه علامة ضعف؛ لذا، فإن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إثبات عوائد عالية وقاعدة مستخدمين متنامية.

يتراجع مؤشر US500 لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً بذلك أكبر تصحيح له منذ أواخر مارس. وكانت آخر مرة شهد فيها المؤشر انخفاضات ليومين متتاليين خلال تلك الفترة. يقع مستوى الدعم الرئيسي الأول عند 7100 نقطة، يليه مستوى 7000 نقطة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%. المصدر: xStation5