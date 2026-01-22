ماذا كشفت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي؟

- قبيل الساعة الثانية ظهرًا، تشهد الأسواق الأوروبية تداولًا إيجابيًا. وتواصل المؤشرات زخمها الصعودي الذي شهدته بداية الجلسة. فقد ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1% خلال اليوم، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.15%، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%.
- في الوقت نفسه، يبرز مؤشر WIG20 البولندي بشكل أكبر، حيث ارتفع بنسبة 1.5%.
يركز المستثمرون في القارة الأوروبية على عدة شركات:
- انخفضت أسهم شركة يوبيسوفت (UBI.FR) بنسبة 34% عقب إعلانها عن برنامج إعادة هيكلة ضخم. وتقوم الشركة بإيقاف إنتاج ست ألعاب (بما في ذلك نسخة مُعاد تصميمها من لعبة Prince of Persia: The Sands of Time)، وتأجيل سبعة عناوين أخرى، وإغلاق استوديوهين، وإعادة هيكلة عملياتها إلى خمسة "بيوت إبداعية" جديدة.
- تشير التقارير إلى أن أسهم شركة يوبيسوفت (UBI.FR) انخفضت بنسبة 34% بعد إعلانها عن برنامج إعادة هيكلة ضخم. في السوق الألمانية، يركز المستثمرون على أسهم فولكس فاجن (VOW1.DE)، التي تصدرت مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا عن نتائج مالية أفضل من المتوقع لعام 2025 في قسم السيارات التابع لها.
- وارتفاع أسهم بورصة دويتشه (DB1.DE) بنسبة 3% بعد إعلانها عن اتفاقية ملزمة للاستحواذ على مجموعة أولفاندز المحدودة في صفقة تُقدر قيمة مزود خدمات الصناديق بنحو 5.3 مليار يورو.
- وتواصل العقود الآجلة القائمة على المؤشرات الأمريكية ارتفاعها بعد تراجع دونالد ترامب أمس عن فرض تعريفات جمركية على الدول المعارضة لضم الولايات المتحدة لغرينلاند. ويرتفع مؤشر US100 حاليًا بنسبة 0.8%، ومؤشر US500 بنسبة 0.5%.
- تُظهر محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن معظم المصرفيين يرون أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للسيناريو الأساسي، مما يشير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يُعد "مسارًا سليمًا".
- يهيمن الدولار الأسترالي على جلسة تداول العملات الأجنبية اليوم، مسجلاً مكاسب تصل إلى 0.7% مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور أحدث بيانات سوق العمل الأسترالية. وقد أدى الانخفاض غير المتوقع في معدل البطالة إلى زيادة احتمالية رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة، مما دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات.
- وإلى جانب الدولار الأسترالي، يحقق الدولار النيوزيلندي أداءً جيداً أيضاً. أما أكبر الخسائر فتُسجل في الجنيه الإسترليني والين الياباني. ويتوقف الدولار عن التعافي مقابل اليورو.
- وفي سوق السلع، نشهد توقفاً في ارتفاع الذهب (وسط تراجع الاضطرابات الجيوسياسية)، ومزيداً من الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي قبيل تجديد العقود، واستمراراً في انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط.
- وفي وقت لاحق من اليوم، سيركز المستثمرون على أرباح وول ستريت وبيانات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك: بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومعدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات الغاز، وبيانات وزارة الطاقة الأمريكية حول مخزونات النفط.
