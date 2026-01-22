ماذا كشفت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي؟

تشير التقارير إلى أن أسهم شركة يوبيسوفت (

) انخفضت بنسبة 34% بعد إعلانها عن برنامج إعادة هيكلة ضخم. في السوق الألمانية، يركز المستثمرون على أسهم فولكس فاجن (

)، التي تصدرت مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا عن نتائج مالية أفضل من المتوقع لعام 2025 في قسم السيارات التابع لها.