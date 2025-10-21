ماذا نتوقع من نتائج شركة كوكاكولا للربع الثالث من عام 2025؟

ستُقدّم كوكاكولا نتائجها المالية للربع الثالث قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم. وقد أعلنت الشركة عن انخفاض طفيف في مبيعات الوحدات في الربع الثاني من العام، والذي عوّضته بارتفاع الأسعار. ومع ذلك، سيُركّز المستثمرون على هذا الجانب في نتائج اليوم.

ما الذي يتوقعه السوق من نتائج كوكاكولا للربع الثالث من عام 2025؟

الإيرادات: 12.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي

الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 3.87 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي

الربحية للسهم: 0.78%، بزيادة قدرها 1.3% على أساس سنوي

يتوقع السوق إيرادات تبلغ حوالي 12.4 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 4.2%. ومع ذلك، من المتوقع استمرار الضغط على حجم المبيعات، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي شهدت انخفاضًا في حجم المبيعات بنسبة 5% في الربع الثاني، حيث حذرت الإدارة بالفعل من أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر لبعض الوقت.

من ناحية أخرى، نتوقع أن تؤكد الشركة توقعاتها للنمو للعام بأكمله، والتي تتوقع نموًا عضويًا يتراوح بين 5% و6% على أساس سنوي، وانخفاضًا في نمو صافي المبيعات بسبب التأثير السلبي لتقلبات أسعار العملات. في الواقع، من المتوقع أن يؤثر هذا على أرباح الربع الثالث، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو ربحية السهم 1.3% فقط بسبب تأثير التحوط من تقلبات العملات.

في هذا السياق، تواصل كوكاكولا تعزيز التنسيق بين الشركة الأم وشركات التعبئة لضمان عملهم كفريق واحد، مما يزيد من الكفاءة ووفورات الحجم. سينعكس ذلك بشكل أوضح عندما تتمكن الشركة من زيادة حجم الوحدات المباعة. علاوة على ذلك، يبقى التركيز على التوسع في الدول النامية، نظرًا لأن الغالبية العظمى من السكان يعيشون في هذه المناطق. في الدول المتقدمة، سيكون من الصعب تحقيق النمو من خلال حجم المبيعات نظرًا لحصة السوق الكبيرة التي تمتلكها بالفعل في هذه الدول، لذا سيأتي النمو من ارتفاع الأسعار. لذلك، من الضروري لشركة كوكاكولا الجمع بين زيادات معتدلة في الأسعار في الدول المتقدمة وزيادة حجم المبيعات في الدول النامية.

من المتوقع أن ترتفع أسهم كوكاكولا بنسبة 10% في عام 2025.