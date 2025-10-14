ماذا يمكننا أن نتوقع من أرباح البنوك الأمريكية هذا الربع؟

بيئة داعمة من تحرير القيود التنظيمية: إن التخفيف المخطط له لقواعد رأس المال قد يحرر ما يصل إلى 2.6 تريليون دولار من قدرة الإقراض، مما يعزز البنوك الكبيرة في وول ستريت، ويسمح باستثمار أكبر في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ويسمح بعوائد أعلى للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.

انتعاش في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول: قد تتجاوز إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 9 مليارات دولار، بزيادة 13% على أساس سنوي، مدفوعةً بانتعاش إصدار الديون ونشاط الدمج والاستحواذ. ومن المتوقع أن تُحقق أقسام التداول حوالي 31 مليار دولار، بزيادة تقارب 8% عن العام الماضي بفضل تقلبات السوق المتزايدة.

الضغط على هامش صافي الفائدة: أدت تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (-75 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي) إلى انخفاض ربحية أنشطة الإقراض والودائع التقليدية. ومع ذلك، يُقدم النمو الاقتصادي المرن ومبيعات المنازل القوية بعض الدعم.

بداية موسم أرباح البنوك الأمريكية: تُعلن البنوك الأمريكية الكبرى عن نتائجها في لحظة حاسمة، تُميزها إغلاق الحكومة وقلة البيانات الاقتصادية الأخيرة. ومن المتوقع أن يبحث المحللون عن مؤشرات حول آفاق الاقتصاد الأمريكي.

يصادف اليوم بدء عروض أرباح القطاع المصرفي الأمريكي، في لحظة حاسمة، وهي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب الإغلاق الحكومي. ونظرًا لقلة البيانات الاقتصادية المنشورة في الأسابيع الأخيرة، من المتوقع أن ينتهز المحللون هذه الفرصة للاستفسار عن التوقعات والمؤشرات المحتملة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. ما الذي يمكن أن نتوقعه من البنوك هذا الربع؟

هامش صافي الفائدة

يُعد هذا البند المصدر التقليدي للدخل للمؤسسات المصرفية، وهو أهم بند في بيانات دخلها: إذ يحصل البنك على فوائد على القروض التي يمنحها (الرهون العقارية، وقروض المستهلكين، وقروض الشركات)، ويدفع فوائد على الأموال التي يجمعها (الودائع، والديون، والالتزامات الأخرى). ويُعرف هامش صافي الفائدة بأنه الفرق بين ما يحصل عليه البنك من الأصول المدرة للفوائد وما يدفعه مقابل التزاماته. ويميل هذا البند إلى أن يكون الأكثر استقرارًا، وغالبًا ما يكون الأكبر حجمًا، في البنوك التجارية.

الفرق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام. المصدر: XTB

في عروض أرباح الربع الأخير، أثار صافي دخل الفوائد بعض المخاوف، إذ جاء أقل من تقديرات السوق في معظم الحالات. وكانت أرقام ويلز فارجو، وهي مؤسسة أقل ارتباطًا بمصادر دخل أخرى مثل الرسوم أو الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأكثر اعتمادًا على الأنشطة المصرفية التجارية التقليدية، مثيرة للقلق بشكل خاص. ولا نستبعد استمرار هذا الاتجاه. فقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر من العام الماضي، وبمقدار 25 نقطة أساس أخرى قبل بضعة أسابيع فقط، مما قلل من فرص تحقيق دخل أعلى في هذه الفئة.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يُظهر مرونة، وقد شهد كل من النمو الاقتصادي ومبيعات المنازل ارتفاعًا مفاجئًا في الأسابيع الأخيرة، مما يُبشّر بتحسن في هذا المجال.

الخدمات المصرفية الاستثمارية

من المتوقع أن تتجاوز إيرادات أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية في أكبر بنوك وول ستريت 9 مليارات دولار في الربع الثالث لأول مرة منذ عام 2021. وقد أظهرت معاملات الشركات علامات نمو في ظل إدارة ترامب بعد أشهر من ضعف النشاط نتيجة الحرب التجارية.

ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإيرادات الفصلية المُعلنة هذا الأسبوع من أنشطة الاستشارات وتغطية الاكتتاب في الأسهم/الديون في جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي حوالي 9 مليارات دولار.

نتائج الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع الثاني من العام. المصدر: XTB.

يمثل ذلك زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يقود هذا النمو كلٌ من جولدمان ساكس وجي بي مورغان. في الواقع، في الربع السابق، كان هذان البنكان من أكبر المفاجآت الإيجابية، متجاوزين أكثر التقديرات تفاؤلاً. ارتفعت إصدارات الديون بنسبة 12%، وارتفعت رسوم استشارات الاندماج والاستحواذ بنسبة 8%، متحديَين بذلك توقعات المحللين بانخفاضها على أساس سنوي. انخفضت إيرادات الاكتتاب في الأسهم بنسبة 6%، بينما توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 29%. تعكس توقعات الربع الثالث تفاؤلًا متزايدًا في وول ستريت بأن الزيادة في عمليات الاستحواذ الجديدة على الشركات، وعمليات الاستحواذ بالاستدانة، وإدراجات الأسهم المتوقعة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تتحقق الآن.

التداول

حققت أقسام التداول إيرادات أعلى من المتوقع على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة في الربع الأخير، بفضل التقلبات الشديدة في السوق الناتجة عن سياسات دونالد ترامب التجارية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن عمليات تداول الأسهم والدخل الثابت في البنوك الخمسة الكبرى ستكون أعلى بنحو 8% عن العام السابق، ليصل إجماليها إلى حوالي 31 مليار دولار.

الأرباح الناتجة عن أنشطة التداول في المؤسسات المالية الأمريكية. المصدر: XTB

رفع القيود

تستعد البنوك الأمريكية لتخفيف غير مسبوق لقواعد رأس المال، والذي قد يُحرر، وفقًا لبحث جديد، 2.6 تريليون دولار من القدرة على الإقراض.

سيعزز خفض متطلبات رأس المال هيمنة مجموعات وول ستريت الكبرى، ويزيد من قدرتها على تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ويسمح لها بإعادة المزيد من رأس المال إلى المساهمين من خلال برامج إعادة الشراء وتوزيع الأرباح.

كما سيساعد ذلك في تمويل إصدارات سندات الحكومة الأمريكية الجديدة، في وقت حاسم يشهد انخفاضًا في الطلب من المشترين الأجانب - وهو عامل استُخدم كوسيلة ضغط في مفاوضات التجارة الجارية.

مع كل هذه العوامل مجتمعة، نتوقع موسم أرباح إيجابيًا، خاصةً للمؤسسات ذات التعرض الأكبر للخدمات المصرفية الاستثمارية وأنشطة التداول.

كيفية الاستثمار في القطاع

يمكن للعملاء الاستثمار في أسهم فردية مثل تلك المذكورة أعلاه، أو من خلال صندوق استثمار متداول (ETF) يُحاكي الأداء العام للقطاع.

في هذه الحالة، أحد الخيارات هو صندوق S&P U.S. Banks ETF (الرمز: IUS2.DE)، الذي تشمل مقتنياته الرئيسية Citigroup، وBank of America، وJPMorgan، وPNC.