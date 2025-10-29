مؤتمر باول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (مباشر)

بدأ للتو مؤتمر مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وفيما يلي أهم التعليقات التي أدلى بها المصرفي:
- لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
- يستمر انكماش قطاع الخدمات.
- باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: أقدر ارتفاع إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.8%.
- تشير الأدلة المتاحة إلى أن تسريح العمالة والتوظيف لا يزالان منخفضين.
- تراجع الطلب على العمالة بشكل واضح.
- سيؤثر الإغلاق الحكومي على النشاط الاقتصادي طالما استمر، ولكن من المتوقع أن ينعكس أثره عند انتهائه.
- قبل الإغلاق الحكومي، أظهرت البيانات أن النمو قد يكون في مسار أكثر ثباتًا.
- تشير البيانات المتاحة إلى توقعات التوظيف، ولم يتغير التضخم كثيرًا منذ اجتماع سبتمبر.
- خفض الفائدة في ديسمبر ليس مؤكدًا، بل على العكس تمامًا.
- تباينت الآراء بشدة في الاجتماع حول كيفية المضي قدمًا.
- المزيد من التخفيض في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا.
- باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: لم نتخذ قرارًا بشأن ديسمبر.
دخلت الأسواق في موجة بيع بعد تصريحات باول، التي أثارت شكوكًا بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا، بينما تتجه مؤشرات الأسهم نحو الانخفاض.
