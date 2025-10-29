ملخص يومي: باول يدفع الدولار للارتفاع. الآن حان وقت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. 📄

قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.00%، تماشياً مع توقعات السوق.

خلال المؤتمر الصحفي، أشار باول إلى أن قرار ديسمبر غير مؤكد، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا يزالون منقسمين بشدة. وعقب تصريحاته، انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي إلى ما دون 1.1600.

يعود اهتمام السوق الآن إلى وول ستريت، حيث ستعلن شركات ألفابت ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز عن أرباحها الفصلية بعد إغلاق جلسة التداول النقدي.

تعهدت إدارة ترامب بإنفاق أكثر من 80 مليار دولار على شراء مفاعلات وستنجهاوس النووية. وقد تحصل الحكومة الأمريكية على حصة تبلغ حوالي 8% في الشركة بمجرد استيفاء عتبات ربحية معينة، وقد يتم طرحها للاكتتاب العام إذا تجاوز تقييمها 30 مليار دولار بحلول عام 2029.

حققت شركة كاميكو ( CCJ.US )، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مكاسب تجاوزت 20% في جلستين. تمتلك الشركة 49% من أسهم وستنجهاوس، بينما تمتلك شركتا بروكفيلد لإدارة الأصول وبروكفيلد رينيوابل بارتنرز نسبة الـ 51% المتبقية.

بعد هذا الإعلان، ارتفعت أسهم شركات اليورانيوم المدرجة في الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث ارتفعت أسهم دينيسون ماينز، ويورانيوم إنرجي كورب، وأور-إنرجي، ويورانيوم رويالتي كورب بنسب تراوحت بين 5% و20%.

ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 2.70% ليصل إلى 206 دولارات للسهم، متجاوزًا قيمته السوقية 5 تريليونات دولار لأول مرة في التاريخ، مما يجعله أول شركة على الإطلاق تتجاوز هذا الرقم القياسي.

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.858 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل وانخفاض قدره 0.961 مليون برميل سابقًا. ويعكس هذا الانخفاض الحاد انخفاضًا كبيرًا في الواردات (بانخفاض يقارب مليون برميل يوميًا) إلى جانب انتعاش طفيف في الصادرات.

قرر بنك كندا خفض أسعار الفائدة إلى 2.25%، بما يتماشى مع توقعات السوق. وأشار المحافظ تيف ماكليم إلى أن المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي تتجسد في الاقتصاد الحقيقي.

ستُصدر شركة ميتا بلاتفورمز ( META.US ) اليوم تقرير أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2025. ويظل قطاع الإعلانات في الشركة محرك نموها الرئيسي. ويتوقع السوق نموًا مزدوجًا في كل من حجم الأعمال والإيرادات، حيث يُشير إجماع فاكت سيت وبلومبرج إلى 49.5 مليار دولار أمريكي في الإيرادات الفصلية.

ستُعلن ألفابت أيضًا عن أرباحها بعد الإغلاق. وتشير التوقعات إلى إيرادات تتراوح بين 99.5 و99.7 مليار دولار أمريكي، ما يُمثل نموًا سنويًا بنسبة 13% تقريبًا.

بالنسبة لمايكروسوفت، تتوقع الأسواق إيرادات تبلغ حوالي 75.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 14% تقريبًا، مع ربحية للسهم الواحد تبلغ 3.66 دولار أمريكي. وسيكون أداء شركة كوبيلوت والخدمات السحابية عاملًا حاسمًا.

انخفض سهم بوينغ ( BA.US ) بنسبة 3.40% بعد نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال. كان التحسن أضعف من المتوقع، مع أنه لا يشير إلى تدهور تشغيلي. لا يزال الأداء متفاوتًا، لكن قاعدة الإنتاج القوية وتراكم الطلبات يُبشّران بتفاؤل حذر. وكان أبرز ما لفت الانتباه هو خسارة قدرها 4.9 مليار دولار مرتبطة بتأخيرات في برنامج طائرات 777 X .

ارتفع معدل التضخم في أستراليا إلى 3.5% من 3.0%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.1% على أساس سنوي. ويُقلل هذا الارتفاع من احتمالية إجراء بنك الاحتياطي الأسترالي ( RBA ) المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اليوم فوق 0.6600.

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السويدي في الربع الثالث التوقعات مسجلاً نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي (مقابل 1.6% متوقعة و1.4% سابقة).

نما الناتج المحلي الإجمالي الإسباني في الربع الثالث بنسبة 2.8% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 3.0%، مقارنةً بـ 3.1% سابقًا، مما يؤكد علامات التباطؤ، والتي انعكست أيضًا في مبيعات التجزئة.

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية انخفاضًا حادًا بمقدار 6.86 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزةً بذلك بكثير توقعات انخفاض طفيف. كما انخفضت مخزونات المنتجات المكررة بشكل ملحوظ - وهو أكبر انخفاض إجمالي منذ يناير 2024 - مدفوعًا بانخفاض الواردات وانخفاض إنتاج المصافي.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% اليوم، على الرغم من أن المكاسب تجاوزت 1% لفترة وجيزة بعد تقرير المخزونات.

كما شهد الذهب والفضة انتعاشًا قويًا. ارتفع الذهب بنسبة 1.0%، ليحوم حول مستوى 4000 دولار أمريكي، بينما ارتفعت الفضة بأكثر من 1.3%، لتتداول عند مستوى يقل قليلاً عن 48 دولارًا أمريكيًا. وقد تقلص هذا الارتفاع جزئيًا عقب المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

منذ أمس، أظهرت الفضة قوة ملحوظة، ربما مرتبطة بارتفاع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية، والتي تجاوزت 11000 دولار أمريكي بسبب اضطرابات التعدين العالمية. تجدر الإشارة إلى أن الفضة غالبًا ما تُستخرج كمنتج ثانوي لتعدين النحاس.