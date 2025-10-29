مصدر الإماراتية تتوسع في السعودية بمحطتين جديدتين للطاقة الشمسية

ستُطوَّر المحطتان بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، مع اتفاقية شراء طاقة لـ25 عامًا.

أعلنت شركة مصدر الإماراتية فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 2 غيغاواط في نجران وجازان ضمن المرحلة السادسة من برنامج الطاقة المتجددة السعودي.

أعلنت شركة «مصدر» الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، عن فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية ويعد ذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في أكبر اقتصاد عربي.

الجدير بالذكر أنه ستُطوَّر المحطتان وفق نموذج المنتج المستقل (IPP)، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، إذ ستبلغ قدرة محطة نجران 1.4 غيغاواط، بينما تصل قدرة محطة الدرب في منطقة جازان إلى 600 ميغاواط.

كما وقعت اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، التي تُعد المشتري الرئيس للكهرباء في المملكة وبحسب الجدول الزمني، من المقرر أن تبدأ محطة الدرب التشغيل التجاري في أواخر عام 2027، تليها محطة نجران في النصف الأول من 2028.

يُضاف ذلك إلى سلسلة مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها السعودية ضمن رؤية 2030 لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن هذه المشاريع «تُجسد التزام الشركة بدعم رؤية السعودية 2030»، مؤكداً أن تطوير محطتي نجران والدرب «يشكل إضافة نوعية لمحفظة مصدر في المملكة، ويعكس خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في مشاريع الطاقة النظيفة».

يكون ذلك في وقت تواصل فيه السعودية توسيع برنامجها للطاقة المتجددة، إذ منحت الشركة السعودية لشراء الطاقة حتى الآن عقوداً لمشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 43.2 غيغاواط، منها 12.3 غيغاواط تم ربطها بالفعل بالشبكة الوطنية.

كما فازت «مصدر» خلال السنوات الثلاث الماضية بتطوير أكبر مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة، من أبرزها مشروع الحناكية بقدرة 1.1 غيغاواط المتوقع تشغيله في 2026، ومشروع الصداوي بقدرة 2 غيغاواط المقرر تشغيله في 2027.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تؤكد التعاون السعودي الإماراتي في قطاع الطاقة النظيفة يتجاوز كونه شراكة تجارية، ليصبح جزءاً من التحول الاقتصادي المستدام في المنطقة، إذ تستهدف الدولتان تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات الخضراء.

وبهذا المشروع الجديد، ترسخ «مصدر» موقعها كلاعب رئيسي في التحول الطاقي الإقليمي، فيما تمضي السعودية بثبات نحو تحقيق أكبر طفرة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.