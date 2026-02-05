🔵 مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي (مباشر)

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع بقاء سعر فائدة تسهيلات الإيداع عند 2% منذ يونيو 2025. ومن المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في فرانكفورت، حيث ستشرح الأساس المنطقي وراء القرار وتناقش التطورات الأخيرة في اقتصاد منطقة اليورو.

أبرز النقاط من لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي:

تؤكد آخر التطورات استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. واستمر التضخم في التراجع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. وارتفع تضخم أسعار السلع ارتفاعًا طفيفًا، بينما انخفض تضخم أسعار الخدمات. ولا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة عند 2%.

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الرابع، مسجلًا نموًا متواضعًا ولكنه مستمر على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في المشهد العالمي. وقد دعمت خدمات المعلومات والاتصالات هذا النمو، بينما أظهر قطاع التصنيع مرونة، مما خفف المخاوف السابقة من تباطؤ صناعي أعمق.

يكتسب النشاط الإنشائي زخمًا، مدفوعًا جزئيًا بزيادة الإنفاق الحكومي. ويتحسن مناخ الأعمال، وتزيد الشركات استثماراتها تدريجيًا حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

تحسنت أوضاع سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.2% من 6.3% في نوفمبر. ويدعم ارتفاع الأجور الحقيقية استهلاك الأسر، بينما يساهم الإنفاق الحكومي في زيادة الطلب المحلي.