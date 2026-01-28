اقرأ أكثر
١١:٣٣ م · ٢٨ يناير ٢٠٢٦

مؤتمر صحفي للفيدرالي (مباشر) 🚨

28/01/2026 - باول (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة):

  • معدل البطالة مستقر والتضخم مرتفع.
  • السعر الحالي مناسب للحفاظ على الهدف المزدوج المتمثل في خفض التضخم والحفاظ على سوق العمل.
  • انخفض الطلب على العمالة بشكل واضح.
  • حالة سوق الإسكان "ضعيفة".
  • ساهمت الرسوم الجمركية في زيادة التضخم.
  • يقود قطاع الخدمات انخفاض التضخم.
  • يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بوضع جيد لتحديد الوقت المناسب وتقييم وضعه الحالي.
  • تتوافق توقعات التضخم على المدى الطويل مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي.
  • بدأت آثار "الإغلاق" بالتلاشي.
  • تحسنت آفاق النشاط الاقتصادي مؤخرًا، وهو ما يُتوقع أن يدعم سوق العمل.
  • "قد تكون السياسة محايدة بشكل عام أو تقييدية إلى حد ما".
  • "لقد أنجزنا الكثير من عملية تطبيع السياسة".
  • "معظم الضغوط التضخمية في الاقتصاد ناتجة عن الرسوم الجمركية، وهذا أمر إيجابي".
  • هناك توتر بين التضخم والبطالة، لكن "مخاطر التراجع قد انخفضت". "التنمية الصحية".
  • جيروم باول وقد رفض التعليق على تحركات الدولار، وكذلك على التدخل السياسي للاحتياطي الفيدرالي
