مؤتمر صحفي للفيدرالي (مباشر) 🚨

28/01/2026 - باول (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة):
- معدل البطالة مستقر والتضخم مرتفع.
- السعر الحالي مناسب للحفاظ على الهدف المزدوج المتمثل في خفض التضخم والحفاظ على سوق العمل.
- انخفض الطلب على العمالة بشكل واضح.
- حالة سوق الإسكان "ضعيفة".
- ساهمت الرسوم الجمركية في زيادة التضخم.
- يقود قطاع الخدمات انخفاض التضخم.
- يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بوضع جيد لتحديد الوقت المناسب وتقييم وضعه الحالي.
- تتوافق توقعات التضخم على المدى الطويل مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي.
- بدأت آثار "الإغلاق" بالتلاشي.
- تحسنت آفاق النشاط الاقتصادي مؤخرًا، وهو ما يُتوقع أن يدعم سوق العمل.
- "قد تكون السياسة محايدة بشكل عام أو تقييدية إلى حد ما".
- "لقد أنجزنا الكثير من عملية تطبيع السياسة".
- "معظم الضغوط التضخمية في الاقتصاد ناتجة عن الرسوم الجمركية، وهذا أمر إيجابي".
- هناك توتر بين التضخم والبطالة، لكن "مخاطر التراجع قد انخفضت". "التنمية الصحية".
- جيروم باول وقد رفض التعليق على تحركات الدولار، وكذلك على التدخل السياسي للاحتياطي الفيدرالي
