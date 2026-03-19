مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد (مباشر)

بدأ للتو المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي، برئاسة الرئيسة كريستين لاغارد، التي ستعلق على قرار اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وسيركز المستثمرون بشكل خاص على كيفية تعامل البنك المركزي مع المخاطر الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. فيما يلي أبرز النقاط:
- تتجه مخاطر تراجع النمو الاقتصادي على المدى القريب، مدفوعةً بالحرب في الشرق الأوسط.
- تتوافق مؤشرات التضخم الأساسي مع هدف 2%.
- يُعدّ التبني السريع لتشريعات اليورو الرقمي أمرًا بالغ الأهمية.
- يجب أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة وموجهة ومصممة خصيصًا.
- تُؤثر الحرب سلبًا على أسواق السلع الأساسية وتُضعف الثقة.
- من المتوقع زيادة الاستثمار. ويُعدّ قطاع الخدمات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
- تُمثل الحرب الروسية الأوكرانية مصدرًا آخر للغموض.
- سيكون الإنفاق الدفاعي محركًا للنمو - أكبر من المتوقع، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا.
التقويم الاقتصادي: التضخم في ألمانيا وكندا تحت الأضواء
عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📊
انخفض US100 بعد تقارير اقتصادية أمريكية قوية 🚩
التقويم الاقتصادي: سلسلة قرارات البنوك المركزية في أوروبا 🔔