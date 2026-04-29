مايكروسوفت: لحظة حاسمة أخرى. النتائج بعد إغلاق السوق

بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، تستعد وول ستريت لجلسة تداول مكثفة بعد ساعات العمل الرسمية. من المقرر أن تنشر أربع شركات على الأقل من شركات "السبع الرائعة" نتائجها المالية الفصلية. ورغم صعوبة تفضيل شركة على أخرى، ستتجه الأنظار نحو ريدموند، مقر شركة مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات في العالم.

بالنسبة للشركة التي يقودها ساتيا ناديلا، هذا ليس ربعًا عاديًا. فبعد فترة من التفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، يدخل السوق مرحلة "الإثبات"، حيث لم تعد الوعود وحدها كافية. ويشير سعر السهم، الذي يشهد حاليًا تصحيحًا بنحو 20% عن أعلى مستوياته، إلى أن المستثمرين شككوا في مكانة مايكروسوفت كمحرك رئيسي لثورة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بدأت الأمور تتغير في الأسابيع الأخيرة. ما الذي يجب أن نركز عليه في التقرير القادم، وهل لدى الشركة فرصة لاستعادة مكانتها الرائدة؟

1. الحوسبة السحابية وAzure: محرك النمو الرئيسي يواجه قيودًا على العرض

لا تزال الحوسبة السحابية جوهر تقييم مايكروسوفت. يتوقع إجماع السوق نموًا في إيرادات قطاع الحوسبة السحابية الذكية بنسبة تتراوح بين 20% و30%. بل إن محللي HSBC أكثر تفاؤلًا، إذ يتوقعون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) لخدمة Azure بنسبة 33.6% حتى عام 2030.

مع ذلك، لا تكمن المشكلة الرئيسية في نقص الطلب، بل في قيود البنية التحتية. تعاني مايكروسوفت من نقص في قوة الحوسبة (وحدات معالجة الرسومات)، مما يُجبر الإدارة على اتخاذ قرارات صعبة في تخصيص الموارد. حاليًا، تُعطى الأولوية لمنتجات الطرف الأول (M365 Copilot وGitHub Copilot) والبحث والتطوير، بينما يُترك عملاء Azure الخارجيون مع ما تبقى. إذا لم تُظهر Azure تسارعًا في هذا الربع، بينما تُحقق AWS وGoogle Cloud (GCP) ذلك، فقد يُفسر على أنه فقدان للريادة لصالح المنافسين الذين يمتلكون معالجات سيليكون أكثر كفاءة. من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن Azure قد تتجاوز AWS لتصبح رائدة في حصة السوق بحلول نهاية عام 2026.

٢. ثورة في علاقات OpenAI وتنويعها عبر Anthropic

شهدت الأيام الأخيرة تحولاً جذرياً في استراتيجية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي. فبحسب تقارير بلومبيرغ ونيويورك تايمز، خففت مايكروسوفت وOpenAI رسمياً من شراكتهما. ومن أبرز النقاط:

انتهاء الحصرية: لم تعد مايكروسوفت الجهة الوحيدة المخولة بإعادة بيع نماذج OpenAI ، مما يتيح لـ ChatGPT إبرام صفقات مع منافسين مثل أمازون ( AWS ) وأوراكل.

تغيير النموذج المالي: في مقابل إنهاء الحصرية، لن تدفع مايكروسوفت لـ OpenAI أي حصة من إيرادات المنتجات المعاد بيعها عبر منصتها السحابية.

المسار نحو الاكتتاب العام: تهدف هذه التغييرات إلى تسهيل إعادة هيكلة OpenAI لتصبح شركة ربحية تقليدية، وطرح أسهمها للاكتتاب العام لاحقاً.

لتقليل الاعتماد على OpenAI (التي تمثل حوالي ٤٥٪ من التزامات مايكروسوفت المتبقية)، تستثمر مايكروسوفت بقوة في Anthropic. استثمرت شركة مايكروسوفت العملاقة، ومقرها ريدموند، 5 مليارات دولار في شركة أنثروبيك، والأهم من ذلك، أن أنثروبيك التزمت، كجزء من الصفقة، باستئجار موارد حاسوبية بقيمة 30 مليار دولار من مايكروسوفت. وتشير تقديرات HSBC إلى أن إيرادات أنثروبيك ارتفعت من 9 مليارات دولار في ديسمبر 2025 إلى 30 مليار دولار في أبريل 2026، مما جعلها مصدرًا ثانيًا بالغ الأهمية لطلبات Azure. وبينما أبدى السوق قلقه إزاء تخفيف العلاقات مع OpenAI، قد يتضح أن مايكروسوفت اتخذت القرار الأمثل لتطوير منتجاتها على المدى الطويل.

3. الإنفاق الرأسمالي: سباق التسلح و"ضريبة إنفيديا"

أصبح الإنفاق الرأسمالي (Capex) مثار جدل. ويتوقع السوق أن تزيد مايكروسوفت إنفاقها بشكل كبير لمضاهاة ألفابت وأمازون. ومع ذلك، ثمة فرق جوهري في كفاءة هذا الإنفاق. فبينما طورت جوجل وأمازون رقائق ذكاء اصطناعي داخلية متطورة (TPU، Trainium)، لا تزال مايكروسوفت تعتمد بشكل كبير على إنفيديا (Blackwell وRubin).

يعني غياب معالج خاص على نطاق واسع أن جزءًا كبيرًا من نفقات مايكروسوفت الرأسمالية يُمثل في جوهره "هامش ربح إنفيديا" (يُقدر بنحو 75% من سعر الشريحة). سيُراقب المستثمرون التقرير عن كثب بحثًا عن أي تقدم في نشر شرائح مايا، التي قد تُخفض تكاليف البنية التحتية وتُحسّن ربحية قطاع الذكاء الاصطناعي.

4. مايكروسوفت 365 وكوبايلوت: هل العملاء مستعدون للدفع؟

على الرغم من استقرار قطاع الإنتاجية وعمليات الأعمال (نمو بنسبة 14-15% تقريبًا)، إلا أنه يثير مخاوف بشأن مدى انتشار استخدام كوبايلوت. تمتلك مايكروسوفت حاليًا حوالي 15 مليون اشتراك مدفوع في كوبايلوت، أي بنسبة انتشار لا تتجاوز 3% من قاعدة مستخدميها. في المقابل، يُظهر برنامج جيميني من جوجل معدل استخدام أعلى بكثير. إذا لم تتمكن مايكروسوفت من إثبات أن الذكاء الاصطناعي يُعزز إيرادات أوفيس بشكل ملموس، فقد تنهار فرضية "ثورة برمجيات الذكاء الاصطناعي".

5. منظور استثماري: فرصة أم فخ؟

على الرغم من انخفاض سعر السهم بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام (و20% عن أعلى مستوياته)، إلا أن أساسيات الشركة لا تزال قوية:

التقييم: عند حوالي 425 دولارًا، يتم تداول أسهم مايكروسوفت بنسبة سعر إلى ربحية تتراوح بين 23 و25 ضعفًا للعام الحالي، ونحو 21 إلى 22 ضعفًا للعام المقبل. يقل هذا بنسبة 20% عن المتوسط ​​التاريخي للشركة، مما يجعل تقييمها الأكثر جاذبية منذ سنوات.

الميزانية العمومية: تتمتع الشركة بوضع مالي قوي، حيث تتجاوز سيولتها النقدية 90 مليار دولار، وتحظى بتصنيف ائتماني ممتاز AAA .

التوقعات طويلة الأجل: بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يمكن اعتبار الانخفاض الحالي في سعر السهم فرصة استثمارية. لم تعد مايكروسوفت مجرد وسيط لـ OpenAI ، بل تعمل على بناء منظومة ذكاء اصطناعي متنوعة ( OpenAI ، و Anthropic ، ونماذج Mistral الخاصة، ونماذج مفتوحة المصدر).

ملخص: ستكون النتائج القادمة بمثابة اختبار لقدرة مايكروسوفت على تحويل ريادتها التكنولوجية إلى أرباح مستدامة. ثلاثة مؤشرات رئيسية ستكون حاسمة: معدل نمو Azure (المتوقع أن يتجاوز 30%)، ومستويات الإنفاق الرأسمالي (التي تعكس الثقة في الطلب)، وديناميكيات اشتراكات Copilot.

على الرغم من أن التقلبات قصيرة الأجل قد تكون مرتفعة، خاصة بالنظر إلى النتائج المتداخلة لشركات "Mag 7" العملاقة الأخرى، إلا أن التقييم المنخفض مقارنة بالمتوسطات التاريخية والتحول الاستراتيجي نحو نموذج سحابي أكثر انفتاحًا يشير إلى أن مايكروسوفت تستعد لمرحلة النمو التالية، والتي أصبحت الآن أقل عرضة لمخاطر تركيز الشركاء.