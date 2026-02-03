ما يمكن توقعه من نتائج AMD للربع الرابع: اختبار وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي

لماذا تُعدّ نتائج AMD مهمة؟

تدخل AMD موسم الإعلان عن الأرباح كإحدى الشركات الرائدة في قطاع أشباه الموصلات العالمي. تُوازن الشركة بين سوق المعالجات المركزية التقليدية وقطاع معالجات الرسومات (GPU) ومُسرّعات الذكاء الاصطناعي سريع النمو، حيث تُنافس عمالقة مثل Nvidia. بعد سنوات من التوسع المُستمر في مراكز البيانات وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يتوقع السوق أدلة ملموسة على قدرة AMD على الحفاظ على ميزتها التنافسية في ظل ارتفاع تقييمات الأسهم، ومحدودية المعروض من الرقائق، واشتداد المنافسة. ستكون نتائج الربع الرابع من عام 2025 بمثابة اختبار لجودة النمو، وستُظهر ما إذا كانت الشركة قادرة على تحويل الزخم في قطاع المعالجات المركزية والتطورات في معالجات الرسومات والذكاء الاصطناعي إلى نتائج مالية ملموسة، مع الحفاظ على السيطرة على التكاليف والاستثمارات في المستقبل.

التوقعات المالية للربع الرابع من عام ٢٠٢٥

ربحية السهم المعدلة: ١٫٣٢ دولار أمريكي

إجمالي الإيرادات: ٩٫٦٥ مليار دولار أمريكي

إيرادات مراكز البيانات: ٤٫٩٧ مليار دولار أمريكي

إيرادات الألعاب: ٨٥٥٫٣ مليون دولار أمريكي

إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصية: ٢٫٨٩ مليار دولار أمريكي

إيرادات الأنظمة المدمجة: ٩٦٠٫٧ مليون دولار أمريكي

الدخل التشغيلي: ٢٫٤٧ مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي: ٢٥٫٤٪

هامش الربح الإجمالي: ٥٤٫٥٪

النفقات الرأسمالية: ٢٣١٫٤ مليون دولار أمريكي

نفقات البحث والتطوير: ٢٫١٦ مليار دولار أمريكي

توقعات الربع الأول من عام ٢٠٢٦

إجمالي الإيرادات: ٩٫٣٩ مليار دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: ٥٤٫٣٪

النفقات الرأسمالية: ٢١٣٫٩ مليون دولار أمريكي

المعالج المركزي – جوهر السوق التقليدي

تواصل AMD تعزيز حصتها السوقية في معالجات الخوادم، حيث تُظهر رقائق x86 الخاصة بها تفوقًا في الأداء على Intel. وتُتيح قيود الإمداد لدى Intel والطلب المتزايد على الخوادم عالية الأداء فرصةً لـ AMD لتعزيز مكانتها. ولا يزال زخم سوق المعالجات المركزية المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات، وعاملًا أساسيًا سيراقبه السوق عن كثب.

معالجات الرسوميات – منافسة Nvidia

في قطاع معالجات الرسوميات، لا تزال AMD تسعى للحاق بـ Nvidia، لا سيما في سوق معالجات الرسوميات للخوادم. ويُشير إطلاق رقائق Instinct MI455 الجديدة والاستعدادات لنشر Helios لـ OpenAI إلى أن الشركة تستهدف الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستكون وتيرة اعتماد معالجات الرسوميات في مراكز البيانات مؤشرًا هامًا على قدرة AMD على المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي والتعاون مع OpenAI

استثمرت AMD موارد كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتخطط لنشر أنظمة بقدرة ستة جيجاوات لـ OpenAI. وتمثل هذه الشراكة أول اختبار رئيسي لاستراتيجية AMD في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تُحدد زخم النمو في هذا القطاع. تشمل الأسئلة الرئيسية المطروحة على السوق ما إذا كانت AMD ستوسع قاعدة عملائها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدى سرعة قدرتها على توسيع نطاق عمليات النشر، وما إذا كانت الاستثمارات في وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تحقق عوائد كافية.

ديناميكيات النمو والتحليل التنافسي

لا تزال AMD رائدةً في قطاع معالجات الخوادم، مستفيدةً من تفوقها في الأداء على Intel وقيود الإنتاج التي تواجهها. يُمكّن هذا الشركة من زيادة حصتها في سوق مراكز البيانات، حيث يُعدّ أداء المعالج وكفاءة استهلاك الطاقة من أهم معايير الاختيار. في مجال وحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي، لا تزال AMD متأخرةً عن Nvidia، لكن شراكتها مع OpenAI وتطويرها لنموذجي Instinct MI455 وMI400 الجديدين يُتيحان فرصةً حقيقيةً لتحقيق طفرات في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للخوادم. قد تُمثّل عمليات نشر Helios علامةً فارقةً في استراتيجية AMD للذكاء الاصطناعي، مُظهرةً كيفية تعامل الشركة مع الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. سيراقب السوق عن كثب نمو الإيرادات من مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسومات، وفعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على توسيع قاعدة العملاء في هذا القطاع، وديناميكيات سوق الحواسيب الشخصية، الذي لا يزال يدعم الإيرادات ولكنه قد يُقيّد بارتفاع تكاليف الذاكرة وتقلبات طلب المستهلكين.

النفقات الرأسمالية وهوامش الربح

تتزايد الاستثمارات في مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، مما يُولّد ضغوطًا على التكاليف ويتطلب إدارة دقيقة للهوامش الربحية. سيركز المستثمرون على تعليقات الإدارة بشأن عائد الاستثمار، وجدول نشر وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي، وكفاءة الإنفاق على التقنيات الجديدة. لا تقتصر الأهمية على سرعة النمو فحسب، بل تشمل أيضًا جودته وقدرة AMD على توسيع نطاق عملياتها بشكل مربح. سيساعد تحليل هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات على تقييم ما إذا كانت الشركة قادرة على تحويل الإنفاق على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى نتائج مالية حقيقية دون المساس بالربحية على المدى الطويل.

مخاطر المستثمرين

على الرغم من مكانتها القوية في السوق، تواجه AMD العديد من التحديات. لا تزال المنافسة شديدة في قطاع وحدات المعالجة المركزية من Intel وفي قطاعي وحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي من Nvidia. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي دخول Arm إلى قطاع الخوادم إلى زيادة الضغط. إن الاعتماد الكبير على عميل رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، OpenAI، يعني أن وتيرة تنفيذ الشراكة ستؤثر بشكل كبير على نتائج الشركة. وتتفاقم المخاطر بسبب قيود توريد الرقائق، وارتفاع تكاليف الذاكرة والطاقة لمراكز البيانات، والتغيرات التنظيمية والجيوسياسية المحتملة التي قد تؤثر على توافر المواد الخام والتكاليف التشغيلية.

اختبار جودة الاستراتيجية

سيمثل الربع الأخير من عام 2025 اختبارًا حقيقيًا لقدرة AMD على زيادة مبيعات وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات في الخوادم، وتوسيع شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع مستويات الاستثمار، والحفاظ على ميزتها التنافسية، وتحقيق تدفق نقدي حر في ظل ارتفاع التكاليف. ستُظهر نتائج هذا الربع مدى نجاح استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في تحقيق نتائج مالية ملموسة، وما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على زخم نمو وحدات المعالجة المركزية، وتوسيع قاعدة عملائها في مجال وحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي، والتحكم في هوامش الربح. قد يُؤكد النجاح في هذا الربع فعالية استراتيجية AMD، مما يُشير إلى السوق بميزة تنافسية مستدامة، ويُهيئ الشركة للمرحلة التالية من توسيع القيمة.

النقاط الرئيسية