معاينة بالانتير: هل تم تسعير الكمال بالفعل؟

ستعلن شركة بالانتير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من حيث التقييم، عن أرباحها بعد إغلاق جلسة التداول يوم الاثنين في الولايات المتحدة. وتواجه الشركة، التي تُعدّ مزودًا مثيرًا للجدل لحلول تحليل البيانات والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحكومات والشركات الكبرى، إصدارًا جديدًا صعبًا للأرباح.

منذ ذروتها، انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 25%. وعلى الرغم من ذلك، ومع تجاوز قيمتها السوقية 340 مليار دولار، لا تزال نسبة السعر إلى الأرباح أعلى من 300. ومع وصول التوقعات والتقييمات إلى هذه المستويات القصوى، فإن أدنى خيبة أمل قد تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة.

تجاوزت الشركة توقعات السوق بشأن كل من ربحية السهم والإيرادات تسع مرات متتالية، إلا أن هذا لم يُترجم دائمًا إلى ارتفاع في سعر السهم. ويعكس هذا الديناميكيات التي تظهر عندما تصل مضاعفات التقييم إلى هذه المستويات المرتفعة.

بالنسبة للربع الرابع من عام 2025، يتوقع السوق ربحية سهم تبلغ حوالي 0.23 دولار وإيرادات تتجاوز 1.30 مليار دولار. وكما هو معتاد بالنسبة لشركة بالانتير، فإن هذه التوقعات أعلى بنسبة مئوية قليلة من الربع السابق. سيكون من الأهمية بمكان أن تفي الشركة بالتزامها بتحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 61%.

تواجه الشركة فرصًا لا تقل عن المخاطر. وتدعم تقييمها مؤشرات قوية للاحتفاظ بالعملاء وتوازن بين العقود التجارية والحكومية.

في الوقت نفسه، قد يكون لأي تباطؤ طفيف في النمو ضمن أحد القطاعات الرئيسية، بنسبة 1-2% فقط، أثر مدمر على تقييمها. كما أن ثقة حلفاء الولايات المتحدة في البرمجيات القادمة من وادي السيليكون آخذة في التراجع، مما قد يؤثر على وتيرة تبني المنتج خارج الولايات المتحدة.

ستكون التوجيهات المستقبلية وتعليقات الإدارة بنفس أهمية المؤشرات المالية نفسها. فأي تصريحات تشير إلى تباطؤ في النمو قد تُثير ردة فعل حادة في السوق. وعلى العكس، قد يتغير المزاج العام بسرعة في الاتجاه المعاكس.

إن توقعات النمو التي تتجاوز الافتراضات الحالية بشكل كبير، أو تسارع دورات النشر، أو قفزة في قيمة الطلبات المتراكمة، قد تُساعد الشركة على استعادة أعلى مستويات تقييمها السابقة. سيُولى اهتمام خاص أيضًا للمبادرات الجديدة المرتبطة بالقوات المسلحة، مثل برنامج تطوير البرمجيات الجاري تنفيذه لصالح البحرية الأمريكية.

تواصل الشركة تحقيق نموٍّ واسع النطاق ومستدام نادرًا ما يُشهد له مثيل في تاريخ الأسواق المالية. وبغض النظر عن الرأي السائد حول الشركة، فهي من الشركات القليلة في وول ستريت التي تُدرك تمامًا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاستراتيجية، وتُنفّذ استراتيجيتها بانضباطٍ ملحوظ.

PLTR.US (D1)

يتداول السهم حاليًا ضمن منطقة دعم رئيسية حول 145 دولارًا. ويستمر زخم المتوسطات المتحركة الأسية في دعم الاتجاه الصعودي، بينما يشير مؤشر القوة النسبية إلى حالة تشبع شرائي مفرط. ولا يزال مؤشر MACD في الجانب السلبي. ويقع مستوى الدعم الرئيسي التالي قرب 100 دولار.

المصدر: xStation5.