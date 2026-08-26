معاينة Nvidia: أداء عادي سيكون مخيباً للآمال

تدخل شركة إنفيديا مرحلة إعلان أرباحها يوم الأربعاء في وضع لم تعد فيه النتائج القوية كافية لرفع سعر السهم. فعلى مدى فصول عديدة، حققت الشركة نتائج كانت تبدو شبه مستحيلة قبل فترة وجيزة، ومع ذلك، انخفضت أسهمها عقب الإعلان. فقد أدت تقارير أرباح إنفيديا الأربعة الأخيرة إلى انخفاض سعر السهم، على الرغم من تجاوز الشركة للتوقعات باستمرار.

هذه المرة، المعايير أعلى بكثير. لم يعد السوق يكتفي بتحقيق نتائج أفضل من المتوقع. بل تحتاج إنفيديا إلى تقديم نتائج قوية للغاية، وتوقعات أفضل بكثير للربع القادم، والأهم من ذلك، دليل على أن طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحالية لا تنتهي مع بلاكويل. سيرغب المستثمرون في الحصول على معلومات ملموسة حول الطلب، والطلبات، ونشر أحدث الرقائق، والجدول الزمني للانتقال إلى الجيل التالي، كما تقول فيرا روبين.

قد يكون المستقبل في نهاية المطاف أكثر أهمية من نتائج الربع الثاني نفسه. ففي ظل حجم أعمال إنفيديا الحالي، لم تعد الشركة بحاجة إلى إثبات أن الذكاء الاصطناعي يولد طلبًا هائلاً. فالسوق يدرك ذلك بالفعل. السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا الطلب كافيًا لتبرير سنوات أخرى من النمو القوي الاستثنائي.

التوقعات المالية الرئيسية

الإيرادات: حوالي 92.2 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: حوالي 2.09 دولار أمريكي

إيرادات مراكز البيانات: حوالي 85.7 مليار دولار أمريكي

نمو إيرادات مراكز البيانات: أكثر من 100% على أساس سنوي

إيرادات فيرا روبين للعام بأكمله: حوالي 45.3 مليار دولار أمريكي

إيرادات مراكز البيانات للسنة المالية 2027: حوالي 368.8 مليار دولار أمريكي

توقعات السوق للربع الثالث: حوالي 103.7 مليار دولار أمريكي

توقعات أكثر تفاؤلاً: ما يصل إلى 107-108 مليار دولار أمريكي في إيرادات الربع الثالث

تُظهر هذه الأرقام وحدها حجم التحدي. تشير التوقعات إلى إيرادات تتجاوز 92 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في العام السابق. ومن المتوقع أن تُدرّ مراكز البيانات حوالي 85.7 مليار دولار أمريكي. يمثل هذا القطاع الغالبية العظمى من قصة نمو شركة Nvidia، ولا يزال يمثل أهم نقطة مرجعية لسوق الذكاء الاصطناعي بأكمله.

مراكز البيانات بحاجة إلى إبهار المستثمرين مجدداً

لا شك أن مراكز البيانات ستكون محور تقرير الأرباح. فقد ارتفعت التوقعات لهذا القطاع خلال العام الماضي إلى مستويات كانت تبدو غير واقعية قبل فترة وجيزة. وارتفع الإجماع على أرباح الربع الثاني من حوالي 56.4 مليار دولار في يونيو 2025 إلى 85.7 مليار دولار حالياً. هذه إشارة بالغة الأهمية. تواصل شركة إنفيديا نموها بوتيرة تهيمن على القطاع بأكمله، لكن السوق بدأ يطرح سؤالاً أكثر صعوبة: إلى أي مدى يمكن رفع التوقعات بشكل واقعي؟

لهذا السبب، حتى نتيجة في حدود 92-93 مليار دولار قد لا تكون كافية إذا لم تُصاحبها تعليقات قوية جداً حول الأرباع القادمة. بدأت التوقعات تظهر بالفعل بأن إنفيديا قد تُحقق حوالي 95 مليار دولار من الإيرادات في الربع الحالي. إذا حققت الشركة نتيجة أعلى بقليل من الإجماع، فقد يعتبرها المستثمرون مخيبة للآمال، حتى لو كانت تُمثل ربعاً قياسياً آخر من الناحية الفنية.

بلاك ويل حاضرة بقوة. تحتاج روبين إلى إظهار المستقبل

لن يقتصر السؤال الرئيسي بعد الآن على ما إذا كانت مبيعات بلاكويل جيدة. فالسوق يدرك أن الطلب على هذا الجيل لا يزال قويًا للغاية. ما يهم الآن هو إلى متى سيستمر هذا الطلب مرتفعًا، ومدى سلاسة انتقال إنفيديا إلى المرحلة التالية من تطويرها.

قد تكون فيرا روبين أكثر أهمية. تشير التوقعات الحالية إلى أن إيرادات روبين ستبلغ حوالي 45.3 مليار دولار للعام بأكمله، وسيرغب السوق في معرفة الموعد المحدد لبدء النشر واسع النطاق للأنظمة الجديدة.

إذا أكدت إنفيديا هذا الجدول الزمني، فسيحصل السوق على ما هو أكثر قيمة بكثير من مجرد تجاوز توقعات الأرباح. سيحصل على دليل على أن النمو لا يرتبط بدورة منتج واحدة، بل إن الشركة قادرة على تقديم أجيال متتالية من بنية الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، وتحويلها بسلاسة إلى إيرادات.

الطلبات ستكون أهم من النتائج بحد ذاتها

في حالة شركة إنفيديا، تزداد أهمية المعلومات التي تتجاوز بيان الدخل. سيرغب المستثمرون في معرفة حجم الطلبات، وخطط أكبر العملاء، وسرعة وصول الرقائق الجديدة إلى مراكز البيانات.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لروبين. فمجرد الإعلان عن بنية جديدة لن يكون كافيًا. سيتوقع السوق تفاصيل محددة: من يشتري، ومتى ستبدأ عمليات التسليم، وحجم الطلبات، وما إذا كان العملاء مستعدين لزيادة الإنفاق مع انتقالهم إلى الجيل الجديد.

لذا، تحتاج إنفيديا إلى إثبات ليس فقط الطلب الحالي، بل أيضًا وضوح الإيرادات للأرباع القادمة. قد يُحدد ذلك في نهاية المطاف ما إذا كان التقييم الحالي لا يزال لديه مجال لمزيد من التوسع.

لا يزال الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى إنفيديا، ولكن على إنفيديا أن تثبت أن الذكاء الاصطناعي سيحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى.

تستند قصة الاستثمار في إنفيديا بأكملها الآن إلى فرضية أساسية واحدة: سيستمر الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الازدياد، بينما ستظل إنفيديا المورد الرئيسي للأجهزة اللازمة لدعم هذا الإنفاق.

تؤكد بيانات السوق باستمرار الطلب القوي للغاية. ففي الربع السابق، حققت شركة إنفيديا إيرادات بلغت 81.6 مليار دولار، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 85.2%، بينما بلغت إيرادات مراكز البيانات 75.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 92%. تكمن المشكلة في أن الحفاظ على هذا المعدل بات صعبًا للغاية في ظل الحجم الحالي لشركة إنفيديا. فكل ربع سنة يتطلب من الشركة إضافة عشرات المليارات من الدولارات إلى قاعدة إيراداتها الضخمة أصلًا.

لذا، سيُمثل تقرير يوم الأربعاء اختبارًا لسوق الذكاء الاصطناعي بشكل عام. فإذا حققت إنفيديا نموًا قويًا، ورفعت توقعاتها، وأكدت الطلب الهائل على الأجيال القادمة من الرقائق، فسيشير ذلك إلى أن استثمارات مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا وغيرها من عمالقة التكنولوجيا لا تزال لديها مجال للتوسع.

أما إذا بدأ نمو الطلبات بالاستقرار، وجاءت التوقعات أعلى بقليل من التوقعات السائدة، فقد يبدأ السوق بطرح تساؤلات أكثر جدية حول عوائد دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأكملها.

ستخضع هوامش الربح أيضًا للمراقبة الدقيقة.

حققت شركة Nvidia ربحية عالية للغاية على مر السنين، بينما مكّنها تفوقها التكنولوجي ونظام CUDA البيئي من الحفاظ على هوامش ربح قوية جدًا. ومع ذلك، مع تغير البنى وتزايد تعقيد الأنظمة، تبرز تساؤلات حول كيفية تطور هذه الهوامش.

لم يعد بإمكان Nvidia الاكتفاء بالنمو فقط، بل يجب عليها أيضًا الحفاظ على ربحية عالية. ويفترض الإجماع أن هوامش الربح الإجمالية ستظل قوية جدًا، على الرغم من توقع انخفاض طفيف عن المستويات التاريخية في السنوات القادمة. بالنسبة للسنة المالية 2027، يُتوقع حاليًا أن يبلغ هامش الربح الإجمالي لمراكز البيانات حوالي 76.6%.

سيكون هذا جزءًا مهمًا من التقرير. إذا حققت Nvidia نموًا سريعًا جدًا في الإيرادات، وحافظت على هوامش ربح عالية، واستمرت في الاستثمار بكثافة في تطوير المنتجات، فسيكون لدى السوق أسباب أقل بكثير للتشكيك في جودة هذا النمو.

تتوسع شركة إنفيديا بشكل متزايد لتشمل مجالات أخرى غير صناعة الرقائق

سيوفر التقرير أيضًا فرصة لتقييم استراتيجية إنفيديا الأوسع. إذ تعمل الشركة على ترسيخ مكانتها كمزود لبنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) والشبكات وأنظمة الخوادم وبرمجيات CUDA.

قد تُصبح وحدة المعالجة المركزية Vera قطعة أخرى في هذه المعادلة. ووفقًا للتوقعات المذكورة، قد تصل إيرادات وحدات المعالجة المركزية إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام، مع سوق مستهدفة تُقدر بنحو 200 مليار دولار.

لا يُغير هذا من حقيقة أن وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لا تزال محور استثمارات إنفيديا. ومع ذلك، يُظهر هذا أن طموح الشركة هو السيطرة على حصة متزايدة من البنية التحتية اللازمة لبناء "مصانع الذكاء الاصطناعي". فكلما زاد عدد المكونات التي يشتريها العملاء من مورد واحد، كلما صعب استبدال البنية التحتية بالكامل لاحقًا بحلول من AMD أو Intel أو رقائق مطورة داخليًا.

أكبر المخاطر هو ارتفاع سقف التوقعات

لا تحتاج إنفيديا اليوم لإثبات ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فالسوق يدرك ذلك بالفعل. عليها أن تثبت أن ميزتها التنافسية ستكون كافية لدعم نمو استثنائي في السنوات القادمة.

لهذا السبب، قد يتحول تجاوز التوقعات إلى خيبة أمل.

إذا أعلنت Nvidia عن إيرادات تتراوح بين 92 و93 مليار دولار، وقدمت توقعات للربع القادم أعلى بقليل من التوقعات، فقد يستنتج المستثمرون أن الشركة حققت ما كان السوق يتوقعه بالفعل. أما إذا رأينا، من ناحية أخرى، نتائج أقرب إلى 95 مليار دولار، وتوقعات قوية جدًا تتراوح بين 107 و108 مليارات دولار، ومعلومات محددة حول طلبات Rubin وجداول النشر، فسيكون الوضع مختلفًا تمامًا.

لهذا السبب، تحتاج Nvidia إلى أكثر من مجرد تجاوز التوقعات هذه المرة. عليها أن تتجاوزها بما يكفي لخلق توقعات جديدة للمستقبل.

النقاط الرئيسية

تواجه شركة إنفيديا أحد أهم تقارير الأرباح في موسم الأرباح الحالي. ليس لأن السوق قلق من نتائج ضعيفة، بل على العكس تمامًا: يتوقع المستثمرون بالإجماع تقريبًا ربعًا قياسيًا آخر. تكمن المشكلة في أن تحقيق ربع قياسي أصبح معيارًا لشركة إنفيديا.

لقد رُفع سقف التوقعات عاليًا لدرجة أن أي نتيجة جيدة قد تُفسر على أنها مخيبة للآمال. تحتاج إنفيديا إلى تجاوز التوقعات بشكل كبير، ومراجعة تصاعدية واضحة لتوقعاتها للربع القادم، ومعلومات ملموسة حول طلبات وتوزيع أحدث أجيال رقائقها.

يحتاج بلاكويل إلى تأكيد قوة الدورة الحالية، لكن على روبين الإجابة على سؤال ما الذي سيحدث لاحقًا. سيرغب السوق في التأكد من سلاسة الانتقال بين الأجيال، وأن العملاء يستعدون بالفعل لعمليات النشر، وأن لدى Nvidia طلبات كافية للحفاظ على مسار نموها حتى عامي 2027 و2028.

لذا، لن يكون تقرير يوم الأربعاء اختبارًا لنمو Nvidia بقدر ما سيكون اختبارًا لقدرتها على مواصلة النمو بوتيرة أسرع مما توقعه السوق.

ولهذا السبب تحديدًا، قد يكون تجاوز التوقعات بشكل عادي مخيبًا للآمال بالنسبة لـ Nvidia.

المصدر: xStation5