معنويات المستهلكين في ألمانيا أقل من المتوقع📌 مؤشر ZEW السويسري يشير إلى ضعف

مؤشر ثقة المستهلك الألماني GfK: -23.6 (توقعات -21.5، السابق -21.5) - تراجعت القراءة بسبب المخاوف المتعلقة بضعف سوق العمل.

توقعات مؤشر ZEW السويسري: -53.8 (توقعات السابق 2.4) - أضعف قراءة منذ نوفمبر 2022 (وحتى في أبريل 2025).

ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 9% منذ بداية العام، وبأقل من 1% خلال الثلاثين يومًا الماضية. اليوم، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر EU50 بنسبة 0.25% تقريبًا. لا تزال المعنويات الاقتصادية في أوروبا بعيدة عن التحسن. انخفض زوج اليورو/الفرنك السويسري (EURCHF) بشكل طفيف، بنسبة 0.07%.