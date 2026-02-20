” مدن القابضة“ترسّخ مسار النمو في 2025 بإيرادات 13.8 مليار درهم وأرباح 3.9 مليار درهم

حققت مدن القابضة أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، مسجلة إيرادات بلغت 13.8 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، فيما وصل صافي الأرباح إلى 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، في أول عام كامل لنتائجها المالية الموحدة منذ تأسيسها في فبراير 2024. ويعكس هذا الأداء نمواً سنوياً ملحوظاً على مستوى الإيرادات والربحية مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد البنود غير المتكررة التي أثّرت في نتائج العام السابق.

وشهد عام 2025 محطة استراتيجية مهمة تمثلت في استحواذ العماد القابضة “لِعماد” على حصة 84.75% في “مدن القابضة”، ما عزز متانة الهيكل المؤسسي للمجموعة ودعم قدرتها على تسريع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة. وأسهمت هذه الخطوة في توفير منظومة دعم مالي وتشغيلي أكثر قوة واستدامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات.

وجاء النمو مدفوعاً بتسارع تنفيذ استراتيجية تطوير وجهات حضرية متكاملة ترتكز على مفهوم المجتمعات المستدامة، عبر نموذج تشغيلي يجمع بين التطوير والاستثمار وإدارة الأصول والتشغيل. وقد شكّل قطاع العقارات المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعدما حقق مبيعات قياسية بلغت 36.3 مليار درهم، ما أسهم في تعزيز الإيرادات المتراكمة التي وصلت إلى 46 مليار درهم بنهاية العام.

وتتبنى المجموعة رؤية استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات المتكررة من خلال قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات والضيافة والفعاليات والتموين والسياحة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأكد جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، أن عام 2025 مثّل مرحلة متقدمة في مسار التحول الاستراتيجي للمجموعة، مشيراً إلى أن تكامل قطاعات الأعمال رفع الجاهزية المؤسسية لاقتناص الفرص النوعية محلياً ودولياً، وتوسيع الحضور العالمي بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية الطموحة.

من جانبه، أوضح عبدالله الساهي، العضو المنتدب، أن الأداء يعكس تقدماً ملموساً في تنفيذ الاستراتيجية بعيدة المدى، لافتاً إلى أن قوة قطاع العقارات في أبوظبي ومصر وإسبانيا، إلى جانب النمو في الاستثمارات الدولية المدروسة، دعمت كفاءة العمليات ورفعت القدرة على توليد قيمة مستدامة.

بدوره، أشار بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي، إلى أن النتائج القياسية تحققت بفضل استمرار تنفيذ المشاريع الرئيسية والتوسع الدولي ودمج الاستحواذات الاستراتيجية. ومع دخول عام 2026، تمضي “مدن” بزخم قوي مدعومة بمحفظة مشاريع متنامية وإيرادات متكررة متصاعدة، مع تركيز واضح على تحويل الإيرادات المتراكمة إلى تدفقات نقدية فعلية، وتعزيز كفاءة استخدام رأس المال، وترسيخ مكانتها كمطور ومستثمر عالمي يقود النمو المستدام.