مفاوضات السلام تعزز انتعاشا حذرا في أسواق الأسهم

في يوم الاثنين، 18 أغسطس/آب، عُقد في البيت الأبيض اجتماعٌ ضمّ دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي وسبعة قادة أوروبيين. ويُعدّ هذا الاجتماع أحد أهمّ الأحداث في الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم أن الحلّ الكامل للصراع لا يزال بعيدًا، إلا أن الاجتماع بحدّ ذاته يُمثّل خطوةً هامّةً إلى الأمام.

وكانت أهمّ نتائج المحادثات وضع مبادئ أولية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقد أقرّ كلٌّ من الجانب الأوكراني والشركاء الغربيين بأهميّة هذا العنصر. إضافةً إلى ذلك، أعلن دونالد ترامب أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين، ستدعم أمن أوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام مُستقبلي. والجدير بالذكر أنّه ولأول مرّة، صدر إعلانٌ حول ضماناتٍ تُشبه المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي. ووفقًا لرواية ترامب، لم يرفض فلاديمير بوتين هذا المفهوم رفضًا قاطعًا، الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين اختراقًا مُحتملًا.

وكانت أجواء المناقشات أكثر إيجابيةً بشكلٍ ملحوظٍ مُقارنةً باجتماع فبراير/شباط، عندما انتقد ترامب ونائب الرئيس فانس زيلينسكي علنًا. هذه المرة، وصف الرئيس الأوكراني المحادثات بأنها "أفضل" لقاء له مع ترامب. كما عبّر القادة الأوروبيون عن جبهة موحدة ضد العدوان الروسي.

وكان التعاون العسكري جانبًا مهمًا من النقاش. اقترحت أوكرانيا شراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار (بتمويل من الاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى اتفاقية منفصلة لإنتاج الطائرات المسيرة بقيمة 50 مليار دولار. لا تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دفاع أوكرانيا فحسب، بل أيضًا إلى تعزيز موقفها التفاوضي تجاه روسيا.

تبقى القضية الإقليمية أكبر نقطة خلاف. اقترح بوتين أن تتنازل أوكرانيا عن الجزء المتبقي من دونباس لروسيا مقابل وقف إطلاق النار على جبهات القتال الأخرى. وصف ترامب هذه الفكرة بأنها "حل وسط واقعي"، مشيرًا إلى استعداده للنظر في مثل هذا الحل. رفض زيلينسكي الاقتراح بشدة، مؤكدًا أن أي تغييرات في الحدود يجب أن تتم الموافقة عليها من خلال استفتاء شعبي، وأن الغالبية العظمى من الأوكرانيين يعارضون أي تنازلات إقليمية لروسيا.

على الرغم من أن الاجتماع لم يُحقق اختراقًا فوريًا في شكل اتفاقية سلام، إلا أنه وضع أطرًا أساسية لمزيد من المحادثات: مفهوم الضمانات الأمنية الدولية، وإمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين زيلينسكي وبوتين، وتوسيع التعاون العسكري، ودور الولايات المتحدة كوسيط في المراحل اللاحقة من عملية السلام. في الوقت نفسه، تُثير الهجمات الروسية المستمرة على المدن الأوكرانية خلال المحادثات، والإشارات الغامضة من موسكو، شكوكًا حول رغبة الكرملين الحقيقية في التوصل إلى تسوية.

أثارت أحداث واشنطن، التي جلبت لأول مرة منذ شهور أملًا حقيقيًا في إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، رد فعل معتدلًا ولكنه واضح في الأسواق المالية الأوروبية. ورغم أن المستثمرين لم يسارعوا إلى شراء الأسهم على نطاق واسع، إلا أن المكاسب الطفيفة في السوق عكست تفاؤلًا حذرًا. ويُنظر إلى كل إشارة تُشير إلى نهاية محتملة للصراع على أنها عامل محتمل لتحسين الآفاق الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل. ونتيجةً لذلك، لاقت أنباء الاستعداد لمحادثات السلام، والضمانات الأمنية المقترحة، وإعلان اجتماع زيلينسكي وبوتين استجابة إيجابية في جميع أنحاء السوق. يرى المستثمرون هذه التطورات دليلاً على استقرار جيوسياسي أكبر، مما قد يُسهم في إعادة بناء الثقة في الاستثمارات في أوروبا الوسطى والشرقية، ويُسرّع من وتيرة تعافي أوكرانيا.

سجّلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية ارتفاعات طفيفة: ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.15%، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.15%، وأضاف مؤشر يورو ستوكس حوالي 0.4%. ورغم أن هذه المكاسب معتدلة، إلا أنها تعكس بوضوح تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن آفاق السلام.

ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة. فإذا تم ترتيب لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين، وتم إضفاء الطابع الرسمي على الضمانات الأمنية، فقد يُمثل ذلك بداية عملية سلام حقيقية. ومع ذلك، لا تزال الدبلوماسية في الوقت الحالي لعبة عالية المخاطر، وقد يكون لكل قرار فيها عواقب جيوسياسية بعيدة المدى.