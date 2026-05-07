«مجموعة الإمارات» تقفز بأرباحها السنوية 7% إلى 24 مليار درهم

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نتائج قياسية لمجموعة طيران الإمارات.

الجدير بالذكر أنه حققت المجموعة أرباحاً صافية 24.4 مليار درهم بنمو 7% خلال السنة المالية 2025 - 2026، وحققت إيرادات 150.5 مليار درهم بنمو 3%، في ما بلغ عدد الموظفين 130.919 موظفاً كما منحت مجموعة طيران الامارات موظفيها الدائمين مكافأة 20 أسبوعاً بعد أرباحها القياسية التي تجاوزت 24 مليار درهم.

من جانبه قال سموه على حسابه على منصة «إكس»: «سجّلت مجموعة الإمارات مجدداً أداء قياسياً خلال السنة المالية 2025-2026، لترسّخ مكانتها كواحدة من أكثر مجموعات الطيران العالمية قوة واستدامة».

‏مضيفا: «يجسّد هذا الأداء الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعكس التزام كوادر مجموعة الإمارات، والثقة المتواصلة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا حول العالم».

‏وتابع سموّه: «تؤكد هذه النتائج الاستثنائية، التي تحققت على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية، متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرته العالية على التكيّف، وهو نموذج يرتكز على السلامة والتميّز والابتكار، ويستند إلى كفاءة كوادرنا وقوة شراكاتنا».

‏كما نوه في الاطار ذاته: «يبقى الإنسان في دبي الركيزة الأساسية لمسيرة النمو، وهو ما انعكس بوضوح في التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران ومن هذا المنطلق، نواصل تركيزنا على ترسيخ مكانة دبي كمحور عالمي رائد للطيران، يعزز الربط بين الأسواق ويدعم حركة التجارة والاقتصاد العالمي».