«مجموعة تيكوم» تحقّق 2.9 مليار درهم إيرادات في 2025

أعلنت «مجموعة تيكوم» المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجّلت إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى جانب نمو صافي الربح المتكرّر بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار درهم.

الجدير بالذكر أنه اقترح مجلس إدارة «مجموعة تيكوم» توزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، وهي زيادة بنسبة 10% مقارنةً بتوزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من عام 2025، متوقعة توزيع هذه الأرباح في مارس 2026، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

يشار أنه بالتزامن مع الإعلان عن نتائج السنة المالية 2025، أعلنت «مجموعة تيكوم» تحديث سياسة توزيع الأرباح عن السنة المالية 2026، وبموجب هذه السياسة، تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم لعام 2026، على أن يجري توزيعها عبر دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل واحدة 440 مليون درهم. ومن المتوقّع توزيع هذه الأرباح في أغسطس 2026 ومارس 2027، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ذات الصلة، وعملاً بالشروط التنظيمية المعتمدة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «اختتمت المجموعة عام 2025 بنتائج قياسية على الصعيدين المالي والتشغيلي، محققة صافي ربح متكرّر بلغ 1.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي، ونسب إشغال شبه كاملة في أغلب مجمعاتها للأعمال».

وأضاف: «نجحنا في عام 2025 في تعزيز محفظة (مجموعة تيكوم) بفضل استراتيجية المجموعة للتوسع ومركزها المالي القوي، وذلك مع تحقيق أفضل العائدات للمساهمين. وانطلاقاً من نتائجنا المالية القوية لعام 2025، يقترح مجلس إدارة المجموعة زيادة توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من عام 2025 لتصل إلى 440 مليون درهم، وتحديث سياسة توزيعات الأرباح لعام 2026، في ظلّ توقع توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم، رهناً بموافقة المساهمين».

من جانب اخر، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «تعكس نتائجنا المالية الاستثنائية لعام 2025 كفاءة نموذج أعمالنا ومرونته العالية، كما جاءت ترجمةً للتطبيق الفعّال لخطة المجموعة للتوسع والنمو المستدام، وذلك عبر مواصلة الاستثمار في توسيع محفظة أصولنا سواء من خلال تطوير المشاريع أو عبر الاستحواذات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، واتباع منهجية متوازنة في إدارة رأس المال».

ووفقاً للنتائج المالية، فقد سجّلت الإيرادات نمواً قياسياً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.9 مليار درهم، فيما شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات وإدارة التكاليف الفعّالة، في ظل ارتفاع هامش الأرباح إلى 78%. وسجّلت «مجموعة تيكوم» أرباحاً صافية متكرّرة بقيمة 1.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، محقّقةً نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي.

المجموعة من جانبها أوضحت أنه نتيجة لأداء القطاع المميّز، تم تعديل مخصصات تقييم الأصول (بند غير متكرّر) بقيمة بلغت 608 ملايين درهم (بعد خصم الضريبة)، وعليه فإن صافي الربح الذي سجلته المجموعة خلال العام بلغ 2.1 مليار درهم.

بدورها، واصلت معدلات الإشغال نموّها التصاعدي، حيث بلغ متوسط نسبة إشغال الأصول التجارية والصناعية 97% في عام 2025 (زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي)، وبلغت نسبة الإشغال في محفظة الأصول التجارية 95% (زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي)، في حين بلغت نسبة إشغال الأصول الصناعية 98%، كما ارتفعت نسبة إشغال الأراضي المخصصة للتأجير الصناعي إلى 97%.

يذكر أنه لفتت «مجموعة تيكوم» إلى أن شركة «سي بي آر إي» أجرت تقييماً للقيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية لدى المجموعة، حيث حدّدتها بقيمة 34.5 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بما يعكس زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي مقارنةً بالقيمة العادلة لعام 2024، وزيادة بنسبة 18% على أساس مماثل.