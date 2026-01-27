محاولة انتعاش أسعار الغاز الطبيعي 📈 أحوال الطقس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحت المجهر

بدأت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز هنري هاب الأمريكي (NATGAS) بالارتفاع تدريجيًا بعد تجديد العقود وتصحيح الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، وذلك عقب الارتفاع الكبير الذي شهدته يوم الاثنين والتراجع اللاحق من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات. وكان الارتفاع السابق مدفوعًا بالعاصفة الشتوية "فيرن" وتوقف الإنتاج على نطاق واسع في الأحواض الرئيسية.
- وقد كان الطلب هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. إذ ارتفع الاستهلاك السكني والتجاري إلى حوالي 69 مليار قدم مكعب يوم الاثنين، وهو ذروة موسمية معتادة في موجات البرد الشديدة. كما شهد الطلب في قطاع الطاقة ارتفاعًا حادًا. ويُقدر استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء بنحو 50 مليار قدم مكعب، وهو مستوى يُضاهي أعلى درجات الحرارة في الصيف الماضي، ولكن في ظل ظروف شتوية.
- على المدى القريب، يكمن السؤال الرئيسي في مدة استمرار هذه الصدمة في الطلب. وتشير التوقعات إلى أن الطلب سيظل مرتفعًا بشكل استثنائي حتى تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال مطلع الأسبوع المقبل، مما يُبقي السوق الفورية في حالة شحّ شديد.
- أما بالنسبة للعقود الآجلة، فإن عقد الشهر الأول يتصرف كما هو معتاد في العقود التي أوشكت على الانتهاء. على سبيل المثال، انخفض عقد فبراير في بورصة نيويورك التجارية (Nymex) بنحو 3% قبل انتهاء صلاحيته يوم الأربعاء، بينما يتجه تركيز السوق نحو أشهر التسليم التالية.
- انخفض عقد مارس بنحو 3.5% إلى مستوى 3.84 دولار، مما يُبرز الفجوة الحادة بين شحّ المعروض الفوري وتوقعات عودة سريعة نسبياً إلى الوضع الطبيعي. هذا مثال نموذجي على التراجع السعري الناتج عن العاصفة.
- الركيزة الثانية للقصة هي اضطراب الإمدادات. فقد ظهرت انقطاعات في الإنتاج في مناطق متعددة بالولايات المتحدة، قُدّرت مبدئياً بنحو ملياري قدم مكعب يومياً، ثم تفاقمت فجأة لتصل إلى 12 مليار قدم مكعب يومياً، مع تضرر حوض بيرميان وساحل الخليج الأوسع بشكل أكبر.
- لا يدور النقاش الرئيسي في السوق الآن حول مدى تأثير العاصفة، بل حول سرعة عودة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي. السيناريو السائد هو استمرار شحّ المعروض حتى منتصف الأسبوع، يليه انتعاش ملحوظ في المعروض خلال عطلة نهاية الأسبوع.
لا يعني هذا التراجع أن السوق قد استقر تماماً. بدأ المستثمرون في استيعاب ذروة موجة البرد وما يتبعها من انتعاش في الإنتاج. وحتى تعود درجات الحرارة والإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية تمامًا، يبقى التذبذب المرتفع هو السيناريو الأرجح.
الغاز الطبيعي (إطار زمني ١٥ شهرًا)
المصدر: xStation5
تشير توقعات الطقس في الولايات المتحدة إلى احتمال استمرار درجات الحرارة المنخفضة على طول الساحل الشرقي في أوائل شهر فبراير.
أرباح شركة لوكهيد مارتن: ذروة التوترات والتقييمات العالمية
الفضة أقل من 100 دولار والذهب يتجاوزال 5000
انخفاض حاد في سعر الذهب بنسبة 5% 🚨 المعادن الثمينة تتجه نحو التصحيح
البيتكوين: هل يُعدّ كيفن وارش المسمار الأخير في نعش المضاربين على ارتفاع سعر البيتكوين؟ 🔨