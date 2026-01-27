محاولة انتعاش أسعار الغاز الطبيعي 📈 أحوال الطقس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحت المجهر

أما بالنسبة للعقود الآجلة، فإن عقد الشهر الأول يتصرف كما هو معتاد في العقود التي أوشكت على الانتهاء. على سبيل المثال، انخفض عقد فبراير في بورصة نيويورك التجارية (

) بنحو 3% قبل انتهاء صلاحيته يوم الأربعاء، بينما يتجه تركيز السوق نحو أشهر التسليم التالية.