١٥:٠٨ · ١٦ أبريل ٢٠٢٦

مكاسب الأسهم تتواصل.. وسوق دبي لأعلى مستوى في 5 أسابيع

واصلت مؤشرات أسهم الإمارات الصعود للجلسة الثالثة توالياً في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع صعود سوق دبي المالي 1.1% إلى 5931.96 نقطة، إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع تقريباً، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.3% إلى 9923.68 نقطة.

ففي دبي، ارتفعت أسهم إعمار العقارية 2.26% إلى 12.66 درهم والعربية للطيران 0.6% إلى 5.11 درهم، في حين قفز الخليج للملاحة 9.6% إلى 2.27 درهم وارتفعت أسهم الإمارات دبي الوطني 0.7% إلى 30.98 درهم ودبي الإسلامي 1% إلى 7.57 درهم وطلبات 0.8% إلى 0.844 درهم.وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم الدار 0.8% إلى 8.52 درهم وأبوظبي الإسلامي 1.12% إلى 23.34 درهم وألفا ظبي 0.7% إلى 7.4 درهم وأدنوك للغاز 0.3% إلى 3.29 درهم وأبوظبي الأول 0.45% إلى 18.48 درهم.

 

