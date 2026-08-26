مخطط لليوم 🚩 US100 قبل إعلان أرباح Nvidia – هل ستتأثر أشباه الموصلات أم ستحصل على دفعة جديدة؟

ستترقب الأسواق العالمية اليوم عن كثب عقد ناسداك 100 الآجل (US100) قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا (NVDA.US)، أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمقرر بعد إغلاق السوق الأمريكية. ومن المرجح أن تؤثر هذه النتائج على توجهات المستثمرين تجاه شركات تصنيع الرقائق والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتوقع المستثمرون أن تُعلن الشركة عن نمو في الإيرادات بنسبة تقارب 100% على أساس سنوي، إلا أن تجاوز التوقعات ورفع التوقعات المستقبلية قد لا يكون كافيًا لرفع معنويات المستثمرين بشكل ملحوظ. ولإعادة إحياء زخم قطاع أشباه الموصلات، قد تحتاج إنفيديا إلى مفاجأة المستثمرين بجديد حقيقي أو تقديم تفاصيل إضافية حول التطورات التي ظهرت في وسائل الإعلام العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن هذه التطورات، الزيادة المُعلنة بنسبة 15% في سعر البنية التحتية للخوادم من فيرا روبين وغريس بلاكويل. فإذا رفعت الشركة توقعاتها للأرباح مع الحفاظ على توقعات مبيعات قوية، فقد يستعيد قطاع أشباه الموصلات زخمه، مما قد يدعم عودة مؤشر ناسداك 100 إلى ما فوق 30,000 نقطة. إذا حققت شركة إنفيديا أرقامًا ممتازة لكنها لم تقدم أي محفز جديد ذي قيمة، فقد يكون رد فعل السوق متباينًا. في حال حدوث مفاجأة سلبية تؤثر على أي من المؤشرات الرئيسية، لا يُستبعد تراجع السعر إلى حوالي 28,600 نقطة، وهو ما يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للحركة الهبوطية الأخيرة.

تشير بيانات وولف ريسيرش إلى أن أسهم الزخم تُكافح لاستعادة المتوسطات المتحركة الرئيسية لـ 50 و200 يوم، والتي تُشكل حاليًا مستويات مقاومة.

يزيد هذا الضعف من أهمية أرباح إنفيديا، التي قد تُحدد الاتجاه قصير الأجل لمجموعة واسعة من أسهم النمو وأشباه الموصلات، حيث تركز رأس المال بدرجة غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.

يتداول مؤشر ناسداك 100 حاليًا بمتوسط ​​نسبة سعر إلى ربحية يبلغ حوالي 23 ضعفًا، مقارنةً بحوالي 30 ضعفًا في ذروة طفرة الإنترنت، ومتوسط ​​20 ضعفًا تقريبًا على مدى 20 عامًا. لذا، لا تزال التقييمات مرتفعة، لكنها مدعومة حتى الآن بعوامل أساسية قوية، بما في ذلك طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والنمو السريع للأرباح.

مخطط US100 (الفترة الزمنية ليوم واحد)

خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع مؤشر US100 بنحو 4%، لكنه شهد أيضًا عدة جلسات تراجع ولم يتمكن من البقاء فوق مستوى 30,000 نقطة لفترة طويلة. تُعدّ مستويات المقاومة الرئيسية اليوم 29,500 و30,000 نقطة، بينما تُعتبر مناطق الدعم المهمة التي يجب مراقبتها هي 28,600 نقطة، والتي تُقابل تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%، و28,000 نقطة. وقد وجد المؤشر مؤخرًا دعمًا حول المتوسط ​​المتحرك الأسي 200، وحافظ على اتجاهه الصعودي على المدى المتوسط ​​منذ ذلك الحين، على الرغم من فقدان الزخم الذي شهده خلال الأسابيع القليلة الماضية.