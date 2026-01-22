مخطط لليوم: زوج العملات AUDUSD يقترب من أعلى مستوياته في عدة سنوات 📈 رفع سعر الفائدة في فبراير؟ ❓ (22.01.2026)

يهيمن الدولار الأسترالي على جلسة تداول العملات الأجنبية اليوم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 0.7% مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور أحدث بيانات سوق العمل الأسترالية. ويُعزز الانخفاض غير المتوقع في معدل البطالة مجدداً احتمالية رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة، مما يدفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو أعلى مستوياته منذ سنوات.

يتداول زوج العملات AUDUSD عند أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/أكتوبر 2025. بعد أسبوع من الركود، عادت التقلبات، وارتد السعر عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 12 أسبوعًا (EMA12، باللون البنفسجي الفاتح)، مما عزز الاتجاه الصعودي طويل الأجل. يقترب الزوج الآن من منطقة 0.68-0.69، التي شكلت سقفًا لزوج AUDUSD منذ عام 2023. قد يحدث اختراق فوق هذا المستوى إذا استمر سوق العمل في التضييق وبقي التضخم مرتفعًا. مع ذلك، من المرجح أن يؤدي بلوغ أعلى مستوياته في عدة سنوات إلى زيادة الحذر بين المتداولين الذين يراهنون على استمرار الاتجاه.

المصدر: xStation5

ما الذي يدفع زوج العملات AUDUSD اليوم؟