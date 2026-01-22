مخطط لليوم: زوج العملات AUDUSD يقترب من أعلى مستوياته في عدة سنوات 📈 رفع سعر الفائدة في فبراير؟ ❓ (22.01.2026)

يهيمن الدولار الأسترالي على جلسة تداول العملات الأجنبية اليوم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 0.7% مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور أحدث بيانات سوق العمل الأسترالية. ويُعزز الانخفاض غير المتوقع في معدل البطالة مجدداً احتمالية رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة، مما يدفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو أعلى مستوياته منذ سنوات.
يتداول زوج العملات AUDUSD عند أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/أكتوبر 2025. بعد أسبوع من الركود، عادت التقلبات، وارتد السعر عن المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 أسبوعًا (EMA12، باللون البنفسجي الفاتح)، مما عزز الاتجاه الصعودي طويل الأجل. يقترب الزوج الآن من منطقة 0.68-0.69، التي شكلت سقفًا لزوج AUDUSD منذ عام 2023. قد يحدث اختراق فوق هذا المستوى إذا استمر سوق العمل في التضييق وبقي التضخم مرتفعًا. مع ذلك، من المرجح أن يؤدي بلوغ أعلى مستوياته في عدة سنوات إلى زيادة الحذر بين المتداولين الذين يراهنون على استمرار الاتجاه.
المصدر: xStation5
ما الذي يدفع زوج العملات AUDUSD اليوم؟
- انخفاض غير متوقع في البطالة: انخفض معدل البطالة في أستراليا من 4.3% في نوفمبر إلى 4.1% في ديسمبر، على عكس التوقعات بارتفاعه إلى 4.4%. جاءت بيانات التوظيف مفاجئة وإيجابية، حيث أُضيفت 65.2 ألف وظيفة جديدة بعد انخفاض حاد في نوفمبر (التوقعات: 28.3 ألف). تتأثر بيانات ديسمبر بعوامل موسمية (ارتفاع الطلب على العمالة خلال فترة العطلات)، ولكن بالنظر إلى التضخم عند 3.2% (الربع الثالث من عام 2025)، فإن التقرير يُثير بالفعل مخاوف بشأن احتمال حدوث تصاعد حاد في الأجور والأسعار.
- أسعار السوق لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي: يُقيّد تشديد سوق العمل وارتفاع التضخم قدرة بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أوقف خفض أسعار الفائدة في أغسطس عند 3.6%. تُشير أحدث البيانات إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة في فبراير سيرتفع إلى 58%، بينما يتوقع السوق رفعين تقريبًا بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026 (عقود آجلة لسعر الفائدة النقدية).
- عودة الإقبال على المخاطرة: يُساهم إلغاء مساعي ترامب الدبلوماسية بشأن غرينلاند وانخفاض خطر نشوب حرب تجارية جديدة في دعم تدفقات رؤوس الأموال من الأصول الآمنة (الفرنك والدولار) إلى العملات الأكثر مخاطرة، بما في ذلك الدولار الأسترالي. وينعكس هذا التوجه نحو المخاطرة أيضاً في تصحيح سعر الذهب (-0.25%).
