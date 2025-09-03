مخطط اليوم: AUDUSD (03.09.2025)

يقود الدولار الأسترالي انتعاش العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD: +0.15%)، والذي بدأ بعد موجة بيع في سوق السندات الأمريكية. عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5% لأول مرة منذ منتصف يوليو، مما زاد من ضغوط سوق الدين العالمية. كما تلقى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا من البيانات الأسترالية الأخيرة، مما يعزز موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر.
بعد انخفاضه أمس إلى ما دون 0.65، عاد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ليتجاوز المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 فترة على الرسم البياني للأربع ساعات (EMA100، بنفسجي داكن)، والذي يُقدم حاليًا دعمًا قويًا. قد يُنعش الإغلاق فوق المتوسط المتحرك الأساسي 30 (بنفسجي فاتح) موجة الصعود الأخيرة، مما يدفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الحد الأعلى للتماسك الحالي. المصدر: xStation5
ما الذي يُحدد مسار زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟
- نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.5%، ومرتفعًا عن 0.3% سابقًا. كان النمو مدفوعًا باستهلاك الأسر، مدعومًا بتعافي الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة، والطقس الملائم. يستمر ضعف الاستثمار العام والخاص، مما قد يُلقي بظلاله على قراءات النصف الثاني.
- تُعزز البيانات التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيظل حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. كان خفض سعر الفائدة في أغسطس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.6% إجراءً احترازيًا، يهدف إلى تجنب التباطؤ الاقتصادي المفرط (وخاصة في سوق العمل) في ظل رسوم دونالد ترامب الجمركية. وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم، الذي ارتفع إلى 2.8% في يوليو (أعلى مستوى له في عام)، سيوجه التيسير الكمي مستقبلًا.
- ويحظى الدولار الأسترالي بدعم إضافي من مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين الصادر عن كايكسين، والذي جاء أقوى من المتوقع (53 نقطة مقابل 52.4 نقطة متوقعة، و52.6 نقطة سابقة)، وهو أسرع نمو في 15 شهرًا. وتوسع نشاط الأعمال بشكل رئيسي في قطاعي السياحة والترفيه، بينما لا يزال التوظيف تحت ضغط مع قيام الشركات الصينية بخفض عدد موظفيها لحماية هوامش الربح في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمواد.