مخطط اليوم: AUDUSD (03.09.2025)

يقود الدولار الأسترالي انتعاش العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD: +0.15%)، والذي بدأ بعد موجة بيع في سوق السندات الأمريكية. عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5% لأول مرة منذ منتصف يوليو، مما زاد من ضغوط سوق الدين العالمية. كما تلقى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا من البيانات الأسترالية الأخيرة، مما يعزز موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر.

بعد انخفاضه أمس إلى ما دون 0.65، عاد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ليتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 فترة على الرسم البياني للأربع ساعات (EMA100، بنفسجي داكن)، والذي يُقدم حاليًا دعمًا قويًا. قد يُنعش الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي 30 (بنفسجي فاتح) موجة الصعود الأخيرة، مما يدفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الحد الأعلى للتماسك الحالي. المصدر: xStation5

ما الذي يُحدد مسار زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟