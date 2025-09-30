مخطط اليوم - AUDUSD (30.09.2025)

في حين أن الذهب يستحق الاهتمام ليوم آخر، إلا أن التقلبات الكبيرة التي شهدها زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في الصباح الباكر تبرر اختياره كرسم بياني لليوم، عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن سعر الفائدة.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير، وهو قرار بالإجماع أحدث تحولاً واضحاً في تقييم توقعات التضخم. جاء القرار متوافقاً مع التوقعات، لكن البيان المصاحب كان متشدداً بشكل واضح. وأكد البيان الأخير أن وتيرة انخفاض التضخم الأساسي قد تباطأت، وهو ما فسره السوق على أنه إشارة قوية ضد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب.

إن تحسن بيانات الاقتصاد الكلي - ولا سيما انتعاش الاستهلاك واستقرار سوق العمل - ينفي الحاجة الفورية لتخفيضات أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار الأسترالي بشكل أكبر. وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن النشاط الاقتصادي ينتعش تدريجياً وأن سوق العمل لا يزال يعاني من بعض الضعف. ولا تزال حالة عدم اليقين العالمي قائمة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية، على الرغم من أن السيناريوهات الأكثر تطرفاً تُعتبر الآن أقل احتمالاً، ومن المتوقع احتواء تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.

يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على نهج حذر، مُعلنًا استعداده لتعديل سياسته النقدية مع ظهور المزيد من البيانات. كما أكد البنك على أنه يحتاج إلى بعض الوقت لتقييم الآثار الكاملة لتخفيضات أسعار الفائدة السابقة. وكان رد فعل السوق سريعًا: فقد ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بشكل حاد مع استبعاد المستثمرين لمخاطر المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما دعم العملة على المدى القصير. وقد يطول التوقف الدوري إذا ظل التضخم مرتفعًا واستمر الانتعاش الاقتصادي. علاوة على ذلك، يُعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية أمرًا إيجابيًا لأستراليا، مما يدفع إلى زيادة عائدات التصدير. كما يشير التوسع الأقوى في الصين إلى نمو أسرع في أستراليا على المدى القريب.

اخترق زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مستوى 0.6600 ويختبر حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% للاتجاه الهبوطي الأخير ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع. وكما يتضح من استمرار ارتفاع أسعار النحاس، فإن قوة هذه السلع تُمثل دعمًا إضافيًا للدولار الأسترالي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدولار الأسترالي، عند قياسه مقابل الدولار النيوزيلندي، يشهد وصول زوج العملات AUDNZD إلى 1.14، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم أن هذا المشهد نادر الحدوث على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، إلا أن الزوج شهد تداولات أعلى بكثير في نهاية العقد الماضي، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة إضافية في حال انتعاش الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، يُلاحظ حاليًا تباين ملحوظ في مواقف السياسة النقدية لكل من أستراليا ونيوزيلندا.



