مخطط اليوم - بيتكوين (11.09.2025)

بالأمس، اخترق سعر البيتكوين مستوى مقاومته قصيرة الأجل عند 113,000 دولار أمريكي، متجاوزًا في الوقت نفسه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% من أحدث موجة هبوطية رئيسية. يأتي هذا التحرك عقب اختراق تصحيح هبوطي في بداية سبتمبر، والذي ألغى احتمالية تشكل قمة مزدوجة فوق مستوى 120,000 دولار أمريكي.
أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع هو توقع خفض أكبر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار. على الرغم من تراجع زوج اليورو/دولار أمريكي في النهاية إلى ما دون مستوى 1.1700، إلا أن احتمالية خفض أكثر حدة قد تؤثر سلبًا على الدولار. عززت بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين الصادرة بالأمس الآمال بخفض أكبر، واليوم الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، سنصدر أرقام تضخم مؤشر أسعار المستهلك المهمة. في حين أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي بسبب الرسوم الجمركية، فإن انخفاض قراءة مؤشر أسعار المنتجين قد يشير إلى ضغط صعودي أقل مما كان يُعتقد سابقًا.
ما الذي قد يُعزز زخم بيتكوين أيضًا؟
- تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة: شهدت صناديق بيتكوين المتداولة تدفقات تجاوزت 750 مليون دولار أمريكي يوم الأربعاء، 10 سبتمبر.
- تجاوز صافي التدفقات الداخلة لشهر سبتمبر مليار دولار أمريكي، مُعاكسًا بذلك التدفقات الخارجة التي شهدناها في أغسطس.
- تراكم حيتان البيتكوين: تكشف البيانات على سلسلة الكتل عن تراكم هائل من قِبل مستثمري "حيتان البيتكوين" في أغسطس، بلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. وصل عدد العناوين التي تحتوي على 100 بيتكوين على الأقل إلى رقم قياسي بلغ 19,130 عنوانًا، متجاوزًا الذروة السابقة المسجلة عام 2017.
- تقلص المعروض من بيتكوين على منصات التداول: يشهد المعروض المتاح من بيتكوين على منصات التداول تراجعًا مستمرًا. تُمثل بيتكوين الآن أقل من 11% من العملات الرقمية على منصات التداول، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2018. لم يتم تداول حوالي 70% من إجمالي المعروض من بيتكوين منذ عام على الأقل، مما يُشير إلى تراكم من قِبل المستثمرين على المدى الطويل.
- التبني المؤسسي: يتزايد عدد الشركات التي تختار الاحتفاظ بجزء من أصولها بالبيتكوين. ووفقًا لبيانات AInvest، تمتلك الشركات والمؤسسات ذات الصلة (صناديق الاستثمار المتداولة، والحكومات، وغيرها) الآن 3.7 مليون بيتكوين.
- انخفاض الرافعة المالية: تشير بيانات Glassnode إلى أن نسبة الرافعة المالية المستخدمة في تداول البيتكوين قد انخفضت بشكل ملحوظ هذا العام، مما يشير إلى تحول من المضاربة إلى تخصيص المؤسسات طويلة الأجل.