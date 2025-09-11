مخطط اليوم - بيتكوين (11.09.2025)

بالأمس، اخترق سعر البيتكوين مستوى مقاومته قصيرة الأجل عند 113,000 دولار أمريكي، متجاوزًا في الوقت نفسه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% من أحدث موجة هبوطية رئيسية. يأتي هذا التحرك عقب اختراق تصحيح هبوطي في بداية سبتمبر، والذي ألغى احتمالية تشكل قمة مزدوجة فوق مستوى 120,000 دولار أمريكي.

أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع هو توقع خفض أكبر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار. على الرغم من تراجع زوج اليورو/دولار أمريكي في النهاية إلى ما دون مستوى 1.1700، إلا أن احتمالية خفض أكثر حدة قد تؤثر سلبًا على الدولار. عززت بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين الصادرة بالأمس الآمال بخفض أكبر، واليوم الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، سنصدر أرقام تضخم مؤشر أسعار المستهلك المهمة. في حين أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي بسبب الرسوم الجمركية، فإن انخفاض قراءة مؤشر أسعار المنتجين قد يشير إلى ضغط صعودي أقل مما كان يُعتقد سابقًا.

ما الذي قد يُعزز زخم بيتكوين أيضًا؟