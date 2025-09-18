مخطط اليوم - بيتكوين (18.09.2025)

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1% اليوم، متجاوزًا مستوى 117,000 دولار أمريكي، مدفوعًا بتوقعات بتحول أكثر اعتدالًا في موقف الاحتياطي الفيدرالي. وقد تراجع الدولار، وتتوقع الأسواق تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، إلى جانب المزيد من التيسير النقدي العام المقبل. وأشار ميران، مرشح ترامب، إلى أن أسعار الفائدة ينبغي أن تنخفض إلى 3% هذا العام، مقدمًا بعض التوجيهات حول شكل السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل.

هذا يعني أن المعروض النقدي العالمي ( M2 ) سيزداد على الأرجح، بينما ستستفيد الأصول المرتبطة سلبًا بالدولار - بما في ذلك البيتكوين. وهذا أيضًا أحد أسباب عدم قلق السوق بشأن "نهاية موجة صعود العملات المشفرة" الوشيكة، والتي، استنادًا إلى الدورات السابقة، من المتوقع عادةً في أواخر خريف هذا العام.

قد تدعم الإشارات الاعتدالية من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ضعف سوق العمل تدريجيًا (وليس بشكل حاد)، التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي شهدت مؤخرًا اهتمامًا مؤسسيًا متجددًا. من ناحية أخرى، قد يُعيد أي انخفاض في وول ستريت الضغط على بيتكوين. إذا أشارت بيانات سوق العمل الأمريكي إلى تباطؤ حاد ومفاجئ، فقد نشهد على الأقل رد فعل "عزوف عن المخاطرة" على المدى القصير في جميع الأسواق، مدفوعًا بانخفاض احتمالات "الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي.

بيتكوين (رسم بياني يومي)

بالنظر إلى الرسم البياني، نرى أن السعر ارتفع ببطء في الأيام الأخيرة، مستقرًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي). السيناريو الأساسي حاليًا هو اختبار مستوى 120,000 دولار أمريكي، حيث ظهر عرض أكبر سابقًا.

المصدر: xStation5