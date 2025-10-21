مخطط اليوم: بيتكوين (21.10.2025)

على الرغم من النبرة المتفائلة في الأسواق الأوسع، استأنف البيتكوين انخفاضه، مخترقًا مستوى المتوسط ​​المتحرك الأساسي الرئيسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر، بالقرب من 109,500 دولار أمريكي) - وهي خطوة قد تشير إلى ضعف على المدى المتوسط. وبالنظر إلى التصحيحات السابقة ذات النطاق المماثل، فإن استمرار الاتجاه الهبوطي قد يؤدي واقعيًا إلى اختبار مستوى الدعم الحاسم عند 100,000 دولار أمريكي.