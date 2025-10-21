مخطط اليوم: بيتكوين (21.10.2025)

- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3% تقريبًا ليصل إلى 107 آلاف دولار أمريكي.
انخفض سعر البيتكوين اليوم بنحو 3%، متراجعًا إلى حوالي 107,000 دولار أمريكي، حتى مع تمسك وول ستريت بمكاسب الأمس واستمرار تفاؤل السوق قبل الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في سيول.
- على الرغم من النبرة المتفائلة في الأسواق الأوسع، استأنف البيتكوين انخفاضه، مخترقًا مستوى المتوسط المتحرك الأساسي الرئيسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر، بالقرب من 109,500 دولار أمريكي) - وهي خطوة قد تشير إلى ضعف على المدى المتوسط. وبالنظر إلى التصحيحات السابقة ذات النطاق المماثل، فإن استمرار الاتجاه الهبوطي قد يؤدي واقعيًا إلى اختبار مستوى الدعم الحاسم عند 100,000 دولار أمريكي.
- قد يأتي ضغط إضافي من حاملي العملات قصيرة الأجل، الذين يواجهون حاليًا خسائر متوسطة بنسبة مئوية. ووفقًا لبيانات BGeometrics (سعر STH المحقق)، فإن متوسط سعر الشراء لهذه المجموعة يتجاوز 113,000 دولار أمريكي. وقد تشكلت أقرب مقاومة رئيسية مرة أخرى حول المستوى النفسي 110,000 دولار أمريكي. حتى الأخبار حول المزيد من عمليات شراء البيتكوين من قبل شركة MicroStrategy فشلت في دعم السعر، في حين أظهرت تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة علامات ضعف.
Bitcoin (D1)
المصدر: xStation5
