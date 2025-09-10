مخطط اليوم : CHN.cash (10.09.2025)

واصل سهم CHN.cash ارتفاعه هذا الأسبوع بنسبة 1% أخرى، على الرغم من أن الانكماش يشير إلى ضعف في السوق المحلية. واخترق المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي عند 9,200، مرتفعًا إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، مدعومًا بشكل كبير بزيادة مشاركة المستثمرين المؤسسيين.

حققت عقود HSCEI الآجلة مكاسب بأكثر من 20% منذ عمليات البيع في أبريل التي أثارها إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث تم تداولها لعدة أشهر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أسابيع (EMA10، باللون الأصفر).

المصدر: xStation5

ما الذي يُشكّل CHN.cash اليوم؟