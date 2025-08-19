اقرأ أكثر

مخطط اليوم: DE40 (19.08.2025)

١:١٦ م ١٩ أغسطس ٢٠٢٥

بعد محادثات الأمس في البيت الأبيض، بات واضحًا بشكل متزايد أن عبء تمويل الدعم لأوكرانيا سينتقل إلى أوروبا، لكن عقود الدفاع ستذهب في معظمها إلى شركات الأسلحة الأمريكية. حتى وقت قريب، كان يُعتقد أن قطاع الدفاع الأوروبي سيصبح قوة دافعة للبورصات المحلية، جاذبًا رؤوس الأموال ومدعمًا للتنمية الصناعية. لكن اتضح أن دور أوروبا سيقتصر بشكل رئيسي على توفير التمويل، بدلًا من المشاركة في الإنتاج واسع النطاق. ونتيجةً لذلك، تشهد أسهم شركات الأسلحة الأوروبية انخفاضًا حادًا، مما يشير إلى خيبة أمل المستثمرين من توقعاتهم السابقة. وهذا يُضعف المعنويات الإيجابية نسبيًا التي شهدناها في قطاعات أخرى من سوق الأسهم.

كان رد الفعل على مفاوضات/مناقشات البيت الأبيض أمس جليًا في قطاع الدفاع. واليوم، يشهد القطاع تراجعًا واضحًا بعد إعلان رئيس أوكرانيا رغبتها في شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار من قطاع الدفاع الأمريكي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. لم تلق هذه المعلومة استحسانًا لدى مساهمي الشركات الأوروبية المنافسة. وانخفضت أسهم شركة راينميتال الألمانية اليوم بنحو 4%. المصدر: xStation

على الرغم من ذلك، يحافظ مؤشر DE40 الألماني على اتجاه صاعد مستقر. ولا تزال المتوسطات المتحركة الأساسية لـ 50 و100 يوم تمثل أهم مناطق الدعم، والتي كانت في السابق بمثابة مقاومة لبائعي السوق. من ناحية أخرى، لا تزال القمة التاريخية البالغة حوالي 24,735 نقطة تمثل مستوى مقاومة رئيسيًا. المصدر: xStation

