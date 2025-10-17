مخطط اليوم - EURUSD (17.10.2025)

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى حوالي 1.16995، مدعومًا بتحسن الأوضاع السياسية في فرنسا وضعف الدولار الأمريكي وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي. ومنذ بداية الأسبوع، حقق الزوج مكاسب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الأوروبية القادمة والاجتماع المقرر بين الرئيسين الأمريكي والروسي، والذي قد يؤثر على معنويات السوق.

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك حركة زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟