مخطط اليوم - EURUSD (19.09.2025)

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم بأكثر من 0.2%، متراجعًا من أعلى مستوى له في عدة سنوات قرب 1.192 إلى 1.176. دفع هذا الانخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 34، مما يشير إلى حالة من التشبع البيعي. بالنظر إلى الإطار الفني للزوج، يمكننا أن نرى أن دفعة مماثلة بنسبة 1:1 قد انطلقت بين أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، تلتها تصحيحان أصغر حجمًا ولكنهما متماثلان.

انخفض السعر إلى ما دون متوسطين متحركين أُساسيّين رئيسيين - المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي 50 والمتوسط ​​المتحرك الأسّاسي 200 (الخطان البرتقالي والأحمر). ويعزى انخفاض الزوج إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية نسبيًا الأخيرة، وخاصةً من سوق العمل. بالأمس، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بنحو 30,000، مسجلةً أكبر انخفاض منذ عام 2021، مما خفف من مخاوف الركود الاقتصادي وضعف سوق العمل. واليوم، يرتفع الدولار الأمريكي أيضًا بأكثر من 0.2%.

اليورو/دولار أمريكي (الفاصل الزمني H1)

ستكون المهمة الرئيسية للزوج هي الصعود مجددًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الخط الأحمر)، مما قد يشير إلى اندفاع صعودي. من ناحية أخرى، قد يُضعف الانخفاض دون مستوى 1.17 الاتجاه الصعودي المستمر ويزيد من احتمالية حدوث تصحيح أوسع بعد المكاسب القياسية.

المصدر: xStation5