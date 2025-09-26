مخطط اليوم: EURUSD (26.09.2025)

يُعد اليورو اليوم أقوى عملة في مجموعة العشرة، حيث ارتفع بنحو 0.15% مقابل الدولار بعد يومين من أعمق تصحيح له في شهرين. مع ذلك، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتداول دون المستوى النفسي 1.1700، وقد يتأثر هذا الاتجاه الصعودي الأخير بآخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وموجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% خلال الجلستين الماضيتين، وهو أكبر انخفاض له منذ موجة البيع المكثفة في نهاية يوليو ردًا على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. انخفض الزوج دون المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 30 يومًا، لكنه حافظ على استقراره فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 1.162. ومع ذلك، سيعتمد مدى انتعاش اليوم بشكل كبير على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. المصدر: xStation5

ما الذي يحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟