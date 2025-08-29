مخطط اليوم - EURUSD (29.09.2025)

بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي جلسة اليوم بضعفٍ طفيف، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الألمانية الضعيفة وانخفاض تضخم المنتجين (أو بالأحرى، الانكماش). انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.5% على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنةً بالنمو الذي يقارب 5% المسجل في يونيو. تُقوّض هذه البيانات الضعيفة صورة قوة المستهلك الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت بيانات من فرنسا وإسبانيا. لا يزال التضخم الفرنسي منخفضًا للغاية عند 0.9% على أساس سنوي، على الرغم من أنه شهد زيادة شهرية بنسبة 0.4%. في إسبانيا، لا يزال تضخم مؤشر أسعار المستهلك مرتفعًا عند 2.7% على أساس سنوي، لكنه لم يرتفع كما كان متوقعًا إلى 2.8%.

ومع ذلك، شهدنا مفاجأة كبيرة من الولايات الألمانية، حيث جاءت البيانات أعلى بكثير من التوقعات، مما يشير إلى انتعاش كبير في تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس. ستصدر هذه الأرقام في وقت مبكر من بعد الظهر. على سبيل المثال، ارتفع التضخم في براندنبورغ إلى 2.5% على أساس سنوي من قراءة سابقة بلغت 2.2%. وشهدت جميع الولايات تقريبًا ارتفاعًا في التضخم عن المستويات السابقة، على الرغم من عدم وجود تغييرات شهرية تقريبًا بعد الانتعاش القوي الأخير.

تشير توقعات التضخم في ألمانيا إلى انتعاشه إلى 2.1% على أساس سنوي من 2.0%، مع قراءة شهرية قدرها 0.0%. ومع ذلك، هناك مجال لمفاجأة إيجابية، مما من شأنه أن يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته المقبلة.

تشير التوقعات إلى احتمالية شبه معدومة لتغيير أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. أما بالنسبة لشهر ديسمبر، فتُقدّر السوق احتمالية ذلك بأقل من 40%.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

استعاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) معظم ضعفه الصباحي بفضل البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الزوج قد تفاعل مع مستوى 1.1600 أربع مرات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم، سنرى بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE)، والتي قد تُحدد مسارًا جديدًا للزوج. إذا ثبت أن التضخم أعلى من المتوقع، فقد يُخفف ذلك من توقعات السوق القوية (85٪) لخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. على العكس من ذلك، إذا اتضح أن الرسوم الجمركية ليس لها تأثير كبير على أسعار المستهلك كما أشار بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، فقد تزداد الثقة في تحرك في سبتمبر. قد يشجع هذا الزوج على إعادة اختبار مستوى 1.17، الذي يُمثل الحد العلوي لقناة الاتجاه الهابط.