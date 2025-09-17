مخطط اليوم: GBPUSD (17.09.2025)

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي اليوم، إلا أنه يظل العملة الأكثر مرونة بين عملات مجموعة العشرة في مواجهة انتعاش الدولار الأمريكي. وجاء مؤشر أسعار المستهلك متوافقًا مع التوقعات، ولكنه لا يزال عند مستويات قياسية مرتفعة، مما يحد من مرونة بنك إنجلترا، في حين تعزز الاهتمام بالمملكة المتحدة بفضل زيارة دونالد ترامب الثانية هذا العام.
توقف تصحيح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اليوم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% للاتجاه الهبوطي الأخير. يُعد هذا الدعم ضعيفًا نسبيًا نظرًا لاحتمالية ارتفاع التقلبات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي، ولكن البقاء فوق المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام (الأصفر) من شأنه أن يُساعد في الحفاظ على الاتجاه الصعودي الحالي.
ما الذي يُشكّل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اليوم؟
- استقرّ التضخم في المملكة المتحدة عند 3.8% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2024. ولا تزال ضغوط الأسعار قائمة على الرغم من استمرار قيود أسعار الفائدة (4%)، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع إنتاجية العمل. ومع ذلك، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلك المتوافقة مع التوقعات، إلى جانب انتعاش الدولار الأمريكي على نطاق أوسع، أوقفت سلسلة مكاسب الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التي استمرت يومين والتي فاقت المتوسط.
- لا يزال ارتفاع تكاليف الإسكان والإيجار يُشكّل العبء الأكبر على المستهلكين البريطانيين (+6%)، كما تصدرت أسعار المواد الغذائية قائمة زيادات الأسعار في أغسطس (+5.1% على أساس سنوي). وقد قُوبل ذلك جزئيًا بتباطؤ نمو أسعار خدمات النقل (وخاصةً أسعار تذاكر الطيران) والفنادق والمطاعم.
- أدى غياب بيانات مؤشر أسعار المستهلك المفاجئة إلى تهدئة المشاعر الإيجابية تجاه الجنيه الإسترليني قليلاً، ولكن من المتوقع أن يستمر تباين السياسة النقدية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في دعم العملة. يتوقع السوق أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، بينما من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة غدًا. ونظرًا لضغوط الأجور وأعلى معدل تضخم في مجموعة العشرة في المملكة المتحدة، فإن بنك إنجلترا لا يملك مجالًا لأن يكون أكثر تشاؤمًا من المتوقع، على عكس الاحتياطي الفيدرالي.
- في غضون ذلك، تجري حاليًا زيارة دونالد ترامب الثانية إلى المملكة المتحدة هذا العام. وإلى جانب الفعاليات الاحتفالية، تُمثل هذه الزيارة بالفعل منصةً لمفاوضات تجارية واستثمارية رئيسية. والجدير بالذكر أن الطرفين اتفقا على "اتفاقية ازدهار التكنولوجيا"، حيث تعهدت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (Nvidia وGoogle وMicrosoft وOpenAI) بتقديم حوالي 31 مليار جنيه إسترليني لقطاعي تكنولوجيا الكم والذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.