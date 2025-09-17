مخطط اليوم: GBPUSD (17.09.2025)

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي اليوم، إلا أنه يظل العملة الأكثر مرونة بين عملات مجموعة العشرة في مواجهة انتعاش الدولار الأمريكي. وجاء مؤشر أسعار المستهلك متوافقًا مع التوقعات، ولكنه لا يزال عند مستويات قياسية مرتفعة، مما يحد من مرونة بنك إنجلترا، في حين تعزز الاهتمام بالمملكة المتحدة بفضل زيارة دونالد ترامب الثانية هذا العام.

توقف تصحيح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اليوم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% للاتجاه الهبوطي الأخير. يُعد هذا الدعم ضعيفًا نسبيًا نظرًا لاحتمالية ارتفاع التقلبات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي، ولكن البقاء فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (الأصفر) من شأنه أن يُساعد في الحفاظ على الاتجاه الصعودي الحالي.

المصدر: xStation5

ما الذي يُشكّل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اليوم؟