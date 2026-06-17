مخطط اليوم: حقبة جديدة في الاحتياطي الفيدرالي وظلال البنك المركزي الأوروبي المتشددة. EURUSDعند نقطة تحول

بدأ EURUSD جلسة اليوم في أجواء متوترة بشكل ملحوظ، وإن كانت غير مستقرة إلى حد ما، حيث يفتقر السوق إلى رؤية مهيمنة. فمن جهة، يتطلع المستثمرون بالفعل إلى مساء اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يحدد مسار الدولار الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى، لا تزال أوروبا حاضرة بقوة، إذ تُبرز بيانات التضخم الجديدة مجدداً أن موقف البنك المركزي الأوروبي وسياسته المستقبلية تجاه ضغوط الأسعار لا يزالان غير محسومين.

عملياً، يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي في بيئة تفتقر إلى رؤية واضحة. ويحاول المشاركون في السوق في الوقت نفسه استيعاب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، والتباين المتزايد بينهما، مما يزيد بطبيعة الحال من التقلبات، ويعني أن أي تحرك جديد قد يُغير موازين القوى بسرعة. في مثل هذه الظروف، يصبح زوج العملات شديد الحساسية لتغيرات التوقعات، لا سيما في يوم حافل بالأحداث الاقتصادية الكلية الهامة.

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرّك زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟

ظهور كيفن وارش الأول واختبار مصداقية الاحتياطي الفيدرالي

يحمل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم أهمية خاصة، كونه الأول تحت قيادة كيفن وارش. تتفق الأسواق تقريبًا على توقعاتها بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%، لكن القرار بحد ذاته ليس محور التركيز الرئيسي.

الأهم بكثير هو أسلوب التواصل وكيفية تحديد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد لمسار السياسة النقدية المستقبلية. يتولى وارش زمام الأمور في وقت لا يزال فيه التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا، ويواصل الاقتصاد إظهار مرونة نسبية، مما يحد من إمكانية بدء دورة تيسير نقدي مبكرة.

هذا يجعل رسالة اليوم مؤشرًا محتملاً لدورة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها. حتى تحول طفيف نحو موقف أكثر تشددًا قد يُعزز الدولار الأمريكي ويُزيد الضغط الهبوطي على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

أوروبا: التضخم يتماشى مع التوقعات، لكن الضغط لا يزال قائمًا

على الصعيد الأوروبي، صدر اليوم الإصدار النهائي لمؤشر أسعار المستهلك المنسق لشهر مايو. جاءت قراءة التضخم عند 3.2% على أساس سنوي متوافقة تمامًا مع توقعات المحللين، مما يُسهم في استقرار وضع السوق على المدى القصير.

مع ذلك، لا يُغير هذا من الصورة العامة، حيث لا يزال التضخم مرتفعًا مقارنةً بالعام الماضي. وهذا يُبقي ضغوط الأسعار تحت مجهر البنك المركزي الأوروبي. ويستمر التركيز بشكل خاص على استمرار التضخم الأساسي ومكون الخدمات، حيث لا يُظهر أي منهما اتجاهًا واضحًا نحو انخفاض التضخم.

البنك المركزي الأوروبي وتزايد مخاطر المزيد من التشديد النقدي

يضع غياب أي مفاجأة إيجابية في بيانات التضخم البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب. فبعد رفعه الأخير لسعر الفائدة، تُعيد الأسواق تقييم ما إذا كانت دورة التشديد النقدي قد انتهت بالفعل.

إذا استمرت ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات مرتفعة، ولم ينخفض ​​التضخم الأساسي بشكل ملحوظ، فقد يُضطر البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراء آخر في وقت لاحق من هذا العام. يُحدّ هذا السيناريو من احتمالية انخفاض اليورو، ويُشكل عاملًا مُوازنًا هامًا لقوة الدولار الأمريكي.

صورة السوق: توتر بين بنكين مركزيين

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي سوقًا تحركه روايتان مُتعارضتان. من جهة، يركز المستثمرون على الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على قيمة الدولار الأمريكي. ومن جهة أخرى، يستمر التضخم المتواصل في أوروبا في دعم التوقعات الحذرة بشأن البنك المركزي الأوروبي.

في ظل هذه الظروف، تصبح الأسواق شديدة الحساسية لتصريحات البنوك المركزية، بينما يعزز الهيكل الفني لحركة الأسعار الشعور بتوازن هش، عرضة لتقلبات حادة.

النقاط الرئيسية:

تتأثر جلسة تداول EURUSDاليوم بقوتين متعارضتين تتوازنان إلى حد كبير.