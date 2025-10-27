مخطط اليوم: JP225 (27.10.2025)

تجاوز مؤشر نيكي 225 الياباني حاجز 50,000 نقطة لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين، ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.46% عند 50,512 نقطة. ويعكس هذا الارتفاع تفاؤلًا بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقوة شهية المخاطرة العالمية عقب المكاسب القياسية التي حققتها وول ستريت.

وحظيت معنويات المستثمرين في اليابان بدعم إضافي من توقعات بأن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير في اجتماعه هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الدعم السياسي لإصلاحات رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي الداعمة للنمو. وقد قورنت الإجراءات المالية التوسعية التي تعتزم حكومتها تطبيقها بـ"اقتصاديات آبي"، مما عزز الآمال في الخروج من انكماش اقتصادي استمر لعقود. ولا يزال الين قويًا بشكل غير معتاد اليوم، حيث ارتفع بنسبة تراوحت بين 0.10% و0.20% مقابل عملات مجموعة العشر الأخرى، بينما انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% ليصل إلى 152.820.

كما تعززت شهية المخاطرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بفضل أنباء تخلي الولايات المتحدة عن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية. ويتوقع المستثمرون أن يلتقي رئيس الوزراء تاكايتشي بالرئيس السابق ترامب خلال زيارته لليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

على أساس شهري، سجل مؤشر JP225 أقوى شهر له منذ بدء جمع البيانات في عام 2010، حيث ارتفع بنسبة 12.8% في شهر واحد فقط (أكتوبر).

على أساس سنوي، يُمثل عام 2025 ثاني أقوى عام من حيث المكاسب خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مع العلم أن هذا الارتفاع لم يتسارع إلا في منتصف العام تقريبًا.

JP225 (الفاصل الزمني اليومي)

يُشير تجاوز مؤشر نيكاي 225 عتبة 50,000 نقطة التاريخية - بعد أكثر من ثلاثة عقود من ذروة حقبة فقاعة عام 1989 - إلى انتعاش تدريجي لثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني. وقد تجاوزت عقود نيكاي 225 الآجلة (JP225) المُتداولة على منصة XTB حاجز 50,000 نقطة في أواخر الأسبوع الماضي، عقب إغلاق جلسة التداول النقدية في اليابان.