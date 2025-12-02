اقرأ أكثر
١:٣١ م · ٢ ديسمبر ٢٠٢٥

مخطط اليوم - البيتكوين

يشهد سعر البيتكوين انتعاشًا طفيفًا من موجة بيع بلغت حوالي 6% يوم أمس، ليصل إلى حوالي 86,500 دولار أمريكي. ومع ذلك، بالنظر إلى التراجعين السابقين خلال هذا السوق الصاعد، يمكننا أن نرى أن هناك ميلًا لإعادة اختبار أدنى مستوياته المحلية، وهو أمرٌ متوقع.

 

  • قد يُطلق انخفاض محتمل دون 81,000 دولار أمريكي موجة بيع قوية أخرى، بالنظر إلى المستويات الفنية الرئيسية (ردود أفعال الأسعار السابقة) وإشارات السلسلة، بما في ذلك مقياس Glassnode الرئيسي المعروف باسم "المتوسط ​​الحقيقي للسوق"، والذي يُمثل متوسط ​​سعر شراء البيتكوين بين المستثمرين.
  • تبقى مستويات المقاومة الحاسمة عند 92,000 دولار أمريكي، وهو ما يُمثل أعلى مستوى محلي، و100 ألف دولار أمريكي، وهو حاجز نفسي رئيسي ومجال ذو أهمية كبيرة في سوق الخيارات.

 

بيتكوين (الفاصل الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

