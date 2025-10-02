مخطط اليوم - البيتكوين (02.10.2025)

تمكنت عملة البيتكوين من الارتفاع فوق 118,000 دولار أمريكي، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي غذتها حالة عدم اليقين بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي في المستقبل المرتبطة بإغلاق الحكومة. لن يتم إصدار تقرير سوق العمل الأمريكي NFP الذي طال انتظاره والمقرر صدوره يوم الجمعة، في حين أن البيانات الخاصة - تقرير JOLTS لشهر أغسطس (أعلى قليلاً من التوقعات) وتقرير ADP لشهر سبتمبر (أضعف بكثير؛ يُظهر انخفاضًا في التوظيف) - توفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حجة لخفض أسعار الفائدة.

تتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، على الرغم من أن البيانات غير المتعلقة بسوق العمل لا تزال قوية نسبيًا ولا تشير إلى مشاكل في الاستهلاك الأمريكي. وبالتالي، يضعف الدولار في ظل ظروف "صحية" إلى حد ما (غير ركودية)، مما يدعم المكاسب في وول ستريت والعملات المشفرة، حيث يستفيد كلاهما من انخفاض عوائد السندات وزيادة الإقبال على الأصول الخطرة. ارتفعت التدفقات الصافية إلى صناديق ETH وBTC المتداولة في البورصة مرة أخرى؛ بالنسبة لبيتكوين وحده، وصلت التدفقات الداخلة في اليوم الأخير من سبتمبر إلى 429 مليون دولار، مما عزز الزخم الإيجابي.

من منظور فني، يتداول بيتكوين حاليًا أعلى بنحو 5% من السعر المحقق لحامل العملة على المدى القصير (السعر المحقق لـ STH)، وقد وجد دعمًا قويًا عند المستوى الحرج 110,000 دولار، وهو مستوى مهم من المنظورين الفني والشبكي. يبدو أن السيناريو الأساسي الآن هو محاولة "مهاجمة" أعلى مستوى تاريخي له بالقرب من 123,000 دولار، خاصةً إذا ظلت المعنويات في وول ستريت إيجابية. كما تشكل نمط قاع مزدوج حول نطاق 108,000-110,000 دولار، مما عزز الزخم والتوقعات الصعودية. ومع ذلك، فإن العودة إلى 100,000 دولار من هذا المستوى ستزيد من احتمالية اختبار نطاق 98,000-100,000 دولار.

المصدر: xStation5