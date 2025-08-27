مخطط اليوم - البيتكوين (27.08.2025)

على مدار الأسبوعين الماضيين، شهد سعر البيتكوين تصحيحًا ملحوظًا تجاوز 10%، بينما ارتفع سعر الإيثريوم. يتداول البيتكوين حاليًا بالقرب من مستوى الدعم 110,000 دولار أمريكي، مما يجعل حركة السعر التالية حاسمة. لاستمرار هذا الاتجاه الصعودي، يحتاج المتفائلون إلى استعادة السيطرة والدفاع عن مستويات أعلى من 110,000 دولار أمريكي. وإلا، فمن المتوقع حدوث تصحيح إضافي نحو منطقة 100,000 دولار أمريكي.

لم تُقدّم التدفقات الأخيرة من صناديق المؤشرات المتداولة دعمًا لسعر بيتكوين. هدأ الطلب بشكل واضح، مع تحوّل اهتمام المستثمرين نحو الإيثريوم. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أننا لا نشهد عمليات بيع كبيرة، بل استقرارًا عند المستويات الحالية.





لا تزال السيولة العالمية تشير إلى استمرار التحرك الصعودي، وربما نحو منطقة 140 ألف دولار.



