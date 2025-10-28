مخطط اليوم - القمح (28.10.2025)

- ارتفعت أسعار القمح اليوم في بورصة شيكاغو التجارية متجهةً إلى 530 دولارًا أمريكيًا.
- تتكهن الأسواق بشأن شحنات القمح الأمريكي إلى الصين.
- تشير بيانات صادرات القمح الأمريكي إلى نمو سنوي بنسبة تقارب 20%.
حصلت أسعار القمح على ارتفاع قصير الأجل هذا الأسبوع على خلفية أحاديث السوق عن أن الصين كانت تتجسس على شحنات القمح الأمريكي - ربما دفعة واحدة من القمح الأبيض. كانت الشائعة وحدها كافية لإرسال العقود الآجلة إلى الأعلى، على الرغم من أن المحللين شككوا بسرعة في مصداقيتها. حتى الآن، لم يظهر أي تأكيد رسمي، ومع عدم تمكن وزارة الزراعة الأمريكية من إصدار تقارير "مبيعات سريعة" أثناء إغلاق الحكومة، فإن السوق تُرك في الظلام. أيضًا، ليس لدينا بيانات التزام المتداولين من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، بسبب إغلاق الحكومة.
- في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".
- أظهرت أحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (قبل توقف الإبلاغ) شحنات تصدير القمح البالغة 258,543 طنًا متريًا للأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر - بانخفاض 47.6٪ عن الأسبوع السابق و 12٪ أقل من مستوى العام الماضي. وشملت الوجهات الرئيسية كوريا الجنوبية (109,639 طنًا متريًا) وفيتنام (46,079 طنًا متريًا) واليابان (33,899 طنًا متريًا). وعلى الرغم من انخفاض هذا الأسبوع، بلغ إجمالي الصادرات التراكمية لعام 2025/2026 11.46 مليون طن متري، بزيادة 19.4٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى أن صورة التصدير على المدى الطويل لا تزال داعمة لأسعار القمح الأمريكي. أشار محللون في بي بي إتش إلى أنه في حين أن تقدم التضخم قد توقف، قد يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التيسير النقدي بحلول نهاية العام، مما قد يُضعف الدولار الأمريكي في نهاية المطاف - وهو تحول محتمل يدعم الحبوب المقومة بالدولار.
تطورات المحاصيل العالمية
- فرنسا: وصلت نسبة اكتمال زراعة القمح إلى 57% اعتبارًا من 20 أكتوبر، بزيادة قدرها 30 نقطة في أسبوع واحد فقط (FranceAgriMer).
- تركيا: خفض المكتب الوطني للإحصاء تقديراته لإنتاج القمح لعام 2025 إلى 17.9 مليون طن متري، بانخفاض قدره 1.7 مليون طن متري عن التوقعات السابقة.
- الأرجنتين: حددت بورصة بوينس آيرس للحبوب نسبة اكتمال حصاد القمح عند 5%، مما يشير إلى بداية موسم آخر قد يكون حساسًا للطقس في أمريكا الجنوبية.
لا يزال سوق القمح عالقًا بين الشائعات والأساسيات الحقيقية. يراقب المتداولون ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
- هل يتحول الاهتمام الصيني المزعوم بالشراء إلى طلب حقيقي؟
- نتائج قمة ترامب وشي
- تحولات اقتصادية أوسع في السياسة النقدية الأمريكية واتجاه الدولار.
القمح (الفاصل الزمني اليومي الأول)
يقفز سعر القمح من أدنى مستوياته في عدة سنوات، متجاوزًا منطقة مقاومة المتوسط المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي).
المصدر: xStation5
