مخطط اليوم - القمح (28.10.2025)

في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".

في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".

في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".

في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".

في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".

في مجمع الحبوب الأوسع، تحول الاهتمام إلى الجغرافيا السياسية بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال رحلته إلى آسيا. يرى التجار هذا كنقطة تحول محتملة - ربما حتى المرحلة المبكرة من ذوبان الجليد التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين. يأمل المتفائلون أن تمهد المحادثات الطريق أمام الطلب الصيني للعودة إلى فول الصويا الأمريكي، وربما القمح في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين، وعلقت مجموعة برايس فيوتشرز على أنه في الواقع "يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتفاقم - لا تتحسن".