مخطط اليوم - النفط (12.09.2025)

أبرز ما جاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لسوق النفط

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مع إظهار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرونة في بداية العام، ولكن من المتوقع أن ينكمش لاحقًا، مما يُبقي الطلب الإجمالي ثابتًا.

بلغ العرض العالمي مستوى قياسيًا بلغ 106.9 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مع انتهاء أوبك+ من تخفيضات الإنتاج، وبقاء إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ قريبًا من أعلى مستوياته؛ ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

بلغ إنتاج مصافي النفط الخام مستوى قياسيًا بلغ 85.1 مليون برميل يوميًا في أغسطس، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر بسبب الصيانة الموسمية.

ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 26.5 مليون برميل يوميًا في يوليو، مع مكاسب تراكمية بلغت 187 مليون برميل منذ بداية عام 2025، إلا أن المخزونات لا تزال أقل بمقدار 67 مليون برميل عن متوسط ​​الخمس سنوات.

كان للعقوبات المفروضة على روسيا وإيران تأثير طفيف على التدفقات حتى الآن، إلا أن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة لعام ٢٠٢٦ قد يُفاقم من اضطراب التجارة.

اتفقت أوبك+ في ٧ سبتمبر على إنهاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج، مستهدفةً ١٣٧ ألف برميل يوميًا في أكتوبر، على الرغم من أن الزيادات الفعلية أقل من المستهدف.

يواصل المنتجون من خارج أوبك+ (الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، غيانا، الأرجنتين) نموًا قويًا، مُضاهيين مساهمات أوبك+ في ٢٠٢٥-٢٠٢٦.