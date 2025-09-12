اقرأ أكثر

مخطط اليوم - النفط (12.09.2025)

٤:٥٦ م ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت العقود الآجلة للنفط (النفط) اليوم بأكثر من 2%، مدفوعةً باحتمالية الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا المطولة مع روسيا، مما قد يُسهم في استقرار السوق والأسعار على الرغم من ارتفاع المخزونات ومستوى إنتاج أوبك.

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

أبرز أحداث سوق النفط (تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية):

 

  • ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر 2025، لتصل إلى 424.6 مليون برميل، على الرغم من توقعات المحللين بانخفاضها.
  • لا تزال المخزونات أقل بنسبة 3% من المتوسط ​​الموسمي لخمس سنوات، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنسبة 9% عن المتوسط، ومخزونات البنزين قريبة من مستوياتها الطبيعية.
  • ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل، وارتفعت نواتج التقطير بشكل حاد بمقدار 4.7 مليون برميل، عاكسةً الانخفاضات السابقة.
  • بلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات البترولية المُوردة 20.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، مما يُشير إلى استقرار الطلب.
  • انخفض معدل تشغيل مصافي التكرير الأمريكية من 93.1% إلى 91.3%، حيث بلغ متوسط ​​مدخلات الخام 16.2 مليون برميل يوميًا، مما ساهم في تراكم المخزون.
  • ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام بمقدار 420 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 6.8 مليون برميل، بينما انخفضت الصادرات بمقدار 280 ألف برميل يوميًا، مما عزز المعروض المحلي.
  • بقي إنتاج الخام المحلي قريبًا من أعلى مستوياته القياسية عند 13.4 مليون برميل يوميًا، مما زاد من ضغوط المعروض الإجمالية.
  • يعكس هذا الارتفاع مزيجًا من قوة الإنتاج، وزيادة الواردات، وانخفاض نشاط المصافي، وانخفاض الصادرات، على الرغم من أن المخزونات لا تزال ضمن نطاقاتها التاريخية.

 

أبرز ما جاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لسوق النفط

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مع إظهار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرونة في بداية العام، ولكن من المتوقع أن ينكمش لاحقًا، مما يُبقي الطلب الإجمالي ثابتًا.
  • بلغ العرض العالمي مستوى قياسيًا بلغ 106.9 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مع انتهاء أوبك+ من تخفيضات الإنتاج، وبقاء إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ قريبًا من أعلى مستوياته؛ ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026.
  • بلغ إنتاج مصافي النفط الخام مستوى قياسيًا بلغ 85.1 مليون برميل يوميًا في أغسطس، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر بسبب الصيانة الموسمية.
  • ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 26.5 مليون برميل يوميًا في يوليو، مع مكاسب تراكمية بلغت 187 مليون برميل منذ بداية عام 2025، إلا أن المخزونات لا تزال أقل بمقدار 67 مليون برميل عن متوسط ​​الخمس سنوات.
  • كان للعقوبات المفروضة على روسيا وإيران تأثير طفيف على التدفقات حتى الآن، إلا أن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة لعام ٢٠٢٦ قد يُفاقم من اضطراب التجارة.
  • اتفقت أوبك+ في ٧ سبتمبر على إنهاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج، مستهدفةً ١٣٧ ألف برميل يوميًا في أكتوبر، على الرغم من أن الزيادات الفعلية أقل من المستهدف.
  • يواصل المنتجون من خارج أوبك+ (الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، غيانا، الأرجنتين) نموًا قويًا، مُضاهيين مساهمات أوبك+ في ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
  • من المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية بمقدار ٢.٥ مليون برميل يوميًا في المتوسط ​​في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ مع تجاوز العرض للطلب، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية قد تُغير موازين القوى.

 

النفط (اليوم الأول)

 

ترتفع أسعار النفط اليوم، لكنها تنخفض قليلاً بعد وصولها إلى ٦٤ دولارًا، حيث يُمكننا رؤية أول منطقة مقاومة، مدعومةً بأنماط حركة الأسعار.

 

 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات