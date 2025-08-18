مخطط اليوم: النفط (18.08.2025)

حاول النفط التعافي من انخفاضه الحاد في بداية الجلسة الآسيوية، ولكن مع بدء التداولات الأوروبية وظهور أولى تصريحات ترامب عقب وصول زيلينسكي إلى واشنطن، حاول البائعون مجددًا تعزيز الاتجاه الهبوطي لسعر سلعة الطاقة الرئيسية.

يعود الانخفاض المتجدد في أسعار النفط بشكل كبير إلى الاستقبال الحار نسبيًا من ترامب لبوتين في ألاسكا. قبل القمة، شهد السوق انتعاشًا طفيفًا وسط تكهنات بأن البيت الأبيض قد يفرض عقوبات على النفط الروسي في حال فشل المحادثات. وكان من بين الخيارات المطروحة عقوبات ضد أكبر مصدرين في روسيا (روسنفت ولوك أويل)، بالإضافة إلى رسوم جمركية جديدة على مستوردي هذه السلعة.

مع ذلك، لم يحدث تصعيد. فقد خفف الإعلان عن اجتماع "مثمر" الضغط على مصدر الدخل الرئيسي للكرملين. لم يكتفِ ترامب بالامتناع عن فرض رسوم جمركية إضافية على روسيا، بل تراجع أيضًا عن فكرة فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسبب وارداتها من النفط الروسي. بالنسبة للأسواق، تُخفف هذه الخطوة من مخاوف تفاقم اضطراب التجارة العالمية - لا سيما بعد الزيادة المفاجئة الأخيرة في الرسوم الجمركية على الهند (إلى 50%) - إذ أن استهداف الصين كان سيعني خرق تمديد الهدنة التجارية المُعلن عنه مؤخرًا لمدة 90 يومًا.

يعتمد استمرار هذا الاتجاه بشكل كبير على نتائج محادثات اليوم بين ترامب وزيلينسكي. وقد صرّح الرئيس الأمريكي بالفعل بأن "شبه جزيرة القرم وحلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مطروحين على الطاولة بالنسبة لأوكرانيا"، وهي ملاحظة رحب بها المفاوض الروسي كيريل دميترييف، مع وضع سقف لتوقعات زيلينسكي في الوقت نفسه.

ومع ذلك، أكد الرئيس الأوكراني مرارًا وتكرارًا أنه لا يستطيع الموافقة على تنازلات إقليمية، بينما بدا ترامب وكأنه يُخفف من موقفه، مُعلقًا بأن "زيلينسكي، إن أراد، يُمكنه مواصلة القتال". من شأن عدم تحقيق تقدم في محادثات اليوم - إلى جانب تراجع ترامب عن العقوبات المفروضة على روسيا - أن يُحافظ على الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط، والذي لا يزال يُلحق الضرر، في المجمل، بالوضع المالي للكرملين.

واصل النفط خسائره بنسبة 0.75% أخرى رغم محاولة انتعاشه خلال الجلسة الآسيوية. مع ذلك، ظل زخم الشراء ضعيفًا، حيث تداول العقد دون المتوسط المتحرك الأساسي 30 الأقصر (اللون البنفسجي الفاتح) لمدة 11 يومًا متتاليًا. وسيكون اختبار مستوى الدعم حول 63.40 عاملًا رئيسيًا لمزيد من الانخفاضات. المصدر: xStation5