مخطط اليوم: النفط (27.04.2026)

افتتح خام برنت الأسبوع الجديد على ارتفاع، حيث بلغ سعره 101.56 دولارًا للبرميل (+1.81%)، مسجلاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 102.15 دولارًا. وعلى الرسم البياني اليومي، ابتعد السعر بوضوح عن المتوسطات المتحركة الرئيسية - المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 91.66 دولارًا، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم عند 83.44 دولارًا، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 76.83 دولارًا - مما يؤكد الاتجاه الصعودي القوي الذي استمر لأسابيع عديدة. ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يومًا عند 56.01 إلى زخم صعودي معتدل، دون أي مؤشرات على وصول السوق إلى منطقة ذروة الشراء.

ولا يزال الوضع الجيوسياسي المحيط بمضيق هرمز المحرك الرئيسي لأسعار النفط. فبعد زيارات إلى باكستان وسلطنة عمان، أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي استمرار المشاورات مع السلطنة بشأن المرور الآمن عبر المضيق، وهو ما فسره السوق في البداية على أنه مؤشر على خفض التصعيد، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى له خلال اليوم عند 96.68 دولارًا إلى حوالي 95.35 دولارًا. مع ذلك، ينبغي توخي الحذر: فالسيطرة على مضيق هرمز لا تزال ورقة الضغط الرئيسية لطهران، ومن الصعب توقع تنازل إيران عنها قبل الحصول على تنازلات بشأن الملف النووي. من جانبه، أوضح ترامب أنه سيُبقي على الحصار البحري كأداة ضغط، وأي "فتح" للمضيق سيكون، في أحسن الأحوال، مجرد بادرة رمزية من إيران مقابل رفع الحصار.

الحدث الأبرز اليوم هو اجتماع غرفة العمليات الذي دعا إليه ترامب، والذي قد تؤدي نتائجه إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وبالنظر إلى الأسبوع ككل، سيتأثر سوق النفط بقرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الكلية (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر مديري المشتريات)، وأي أخبار من الشرق الأوسط قد تُثير تقلبات حادة في سوق السلع الأساسية المتوترة أصلاً.

المصدر: xStation