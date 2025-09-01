مخطط اليوم: الذهب (01.09.2025)

واصل الذهب ارتفاعه القوي يوم الاثنين، 1 سبتمبر، بعد إغلاق قياسي عند مستوى 3,552 دولارًا للأونصة يوم الجمعة الماضي. ويتم تداول المعدن حاليًا بالقرب من 3,580 دولارًا للأونصة في جلسة يوم الاثنين، مقتربًا من أعلى مستوى يومي له على الإطلاق المسجل في السوق الفورية في أبريل. ما الذي يدفع سعر الذهب؟

توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي

يُعد المحفز الرئيسي لهذا الارتفاع هو تزايد توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وتضع الأسواق حاليًا احتمالًا يتراوح بين 85 و87% تقريبًا لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع، على أن يُعلن القرار في 17 سبتمبر. وفي بيان صدر مؤخرًا، أبدت ماري دالي دعمها لخفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم؛ ومع ذلك، فهي ليست عضوًا مصوتًا هذا العام أو العام المقبل. تجدر الإشارة إلى أن السوق بدأ يُقيّم احتمالات الخفض بشكل أكثر جدية بعد خطاب جيروم باول في جاكسون هول. وجاءت بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة كما هو متوقع، ولم تُظهر أي ضغوط سعرية كبيرة.

التوترات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي

يُقدم عدم اليقين المُحيط بمحاولة الرئيس ترامب إقالة ليزا كوك، مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي، دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. ومن المُقرر أن تُصدر محكمة فيدرالية حكمًا بشأن ما إذا كان بإمكان ترامب إقالة كوك قانونيًا، مما يُثير مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي. ويُشير كومرتس بنك إلى أن الذهب يستجيب لهذا الغموض المُتزايد بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُؤدي أيضًا إلى زيادة في حيازات الذهب في صناديق الاستثمار المُتداولة في البورصة (ETFs).

ضعف الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا في الأيام الأخيرة، وهو اتجاه مُستمر اليوم، مما يُوفر دعمًا قويًا للذهب. يُتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم فوق مستوى 1.17، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أغسطس. وعلى أساس شهري، انخفض الدولار بنسبة 2% تقريبًا في أغسطس.

مشتريات قوية من البنوك المركزية

لا تزال البنوك المركزية تُمثل ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب، حيث تُسجل عامها الرابع على التوالي من المشتريات الكبيرة. تبلغ توقعات عام ٢٠٢٥ حوالي ١٠٠٠ طن، على الرغم من أن مجلس الذهب العالمي أشار إلى أن المشتريات النهائية قد تكون أقرب إلى ٨٠٠ طن. ومع ذلك، لا تزال مشتريات البنوك المركزية قوية، ويتم تعويض الطلب من خلال مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة.

توقعات البنوك

يحافظ جولدمان ساكس على هدفه لنهاية العام عند ٣٧٠٠ دولار للأونصة، مع هدف يصل إلى ٣٨٨٠ دولارًا في سيناريو الركود.

رفع جي بي مورغان توقعاته إلى متوسط ​​٣٦٧٥ دولارًا للأونصة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥ و٤٠٠٠ دولار في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

رفع إتش إس بي سي متوسط ​​توقعاته لعام ٢٠٢٥ إلى ٣٢١٥ دولارًا للأونصة، مع نطاق يتراوح بين ٣١٠٠ و٣٦٠٠ دولار.

الوضع الفني

يواصل الذهب اتجاهه الصعودي القوي في جلسة اليوم. يشير نموذج المثلث الذي تشكل في الأسابيع الأخيرة إلى سعر مستهدف يبلغ 3,515 دولارًا للأونصة. حاليًا، يرتبط الدعم الرئيسي بمستويات إغلاق آخر فترة توحيد استمرت أربعة أشهر حول 3,420-3,430 دولارًا، بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد قصير المدى.