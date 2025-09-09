اقرأ أكثر

مخطط اليوم : الذهب(09.09.2025)

١:٢٢ م ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات قياسية جديدة عند حوالي 3650 دولارًا للأونصة. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 39%، مسجلًا أقوى متوسط ​​زيادة سنوية في الفترة قيد الاستعراض منذ عام 1990.

يستند هذا الارتفاع الديناميكي إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض العائدات الحقيقية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والتجاري وارتفاع العجز المالي في مختلف الاقتصادات. ويعزز بيع السندات العالمية وتقلبات سوق الأسهم التدفقات نحو "الملاذات الآمنة". علاوة على ذلك، لا يزال تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار الأمريكي يُعزز الطلب على الذهب.

يُسجل الذهب شهرًا آخر مُبهرًا هذا العام. وتنتظرنا الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي لطالما كانت الأكثر صعودًا للذهب.

ويدعم الطلب أيضًا استمرار مشتريات البنوك المركزية. والجدير بالذكر أن السلفادور قامت بأول عملية شراء للذهب منذ عام ١٩٩٠ (حوالي ١٤ ألف أونصة)، في إطار تنويع استثماراتها بعيدًا عن البيتكوين. وبعيدًا عن الحالات الفردية، تُراكم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة (بما في ذلك الصين) الذهب بوتيرة قياسية. ويفترض الإجماع الحالي في قطاع الذهب أن عمليات الشراء ستُجرى عند انخفاض الأسعار، مما يُحافظ على "دعم قوي" للمعدن في الأشهر المقبلة.

