مخطط اليوم: الذهب (22.10.2025)

واصلت عقود الذهب الآجلة انخفاضها القياسي بنحو 0.3%، لتتراجع إلى ما بين 4090 و4110 دولارات للأونصة، حيث واجه مشتري الذهب، الذين عانوا من انخفاض الأسعار اليوم، صعوبة في مواجهة التحول في معنويات المخاطرة بشكل عام. وقد أدت المخاوف بشأن المبالغة في تقييم الذهب وموجة جديدة من جني الأرباح إلى تكثيف تدفقات المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وسط انحسار التوترات الجيوسياسية وزيادة التركيز على أرباح الشركات.

واصل الذهب موجة البيع المكثفة التي شهدها في بداية التداول، إلا أن الانخفاضات توقفت قبل أن يصل إلى المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 30 يومًا (EMA30، بنفسجي فاتح)، حيث لجأ المستثمرون إلى الشراء عند الانخفاض. وظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء (فوق 70) منذ بداية سبتمبر وحتى أمس. المصدر: xStation5

ما الذي يُحدد مسار الذهب اليوم؟